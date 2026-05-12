Aficionados de Alajuelense revelan qué prefieren: la 32 de Herediano o la 41 de Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense no solo se llevó el durísimo golpe de fracasar de manera rotunda luego de quedar eliminada del Clausura 2026 sin avanzar siquiera a la segunda ronda, sino que ahora el campeón saldrá entre uno de sus máximos rivales, Saprissa o Herediano.

La final dará inicio este miércoles en el Ricardo Saprissa y, en caso de que los de Tibás logren ganar esta serie que acabará el fin de semana, alargarían a una gran final para definir al monarca nacional, algo que, en caso de salir airosos, le daría la estrella 41 al Monstruo, por lo que se pondrían diez cetros delante de los leones.

Conocidos manudos opinan sobre que prefieren entre la 41 de Saprissa o la 32 de Heredia (JOHN DURAN/John Durán)

Con el caso del Herediano, la situación es que, al cerrar de líderes la fase regular, pueden sumar una copa más en esta misma serie sin necesidad de gran final, algo que provocaría que superen a los rojinegros en la cantidad de títulos por campeonato nacional, ya que ambos están igualados con 31.

Reconocidos manudos dan su veredicto de quién prefieren como nuevo campeón nacional

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En La Teja hablamos con Choché Romano, quien dejó claro que ambos escenarios son terribles para el equipo de sus amores.

“Yo voy a ser muy honesto y muy sincero; una vez que la Liga abandona el campeonato, yo ya no tengo vela en el entierro. Muy sincera y honestamente, a mí me da completamente lo mismo, de verdad me da lo mismo”.

Los morados pueden llegar a la 41 y aumentar a diez la ventaja sobre la Liga (Mayela López)

“En las dos opciones la Liga va a comer mi... entonces yo soy de los que sale mi equipo y no tengo nada más que opinar del campeonato; para mí la fiesta se acabó”, sentenció Choché.

La periodista de Teletica María Jesús Rodríguez es otra de las fieles manudas que habló con La Teja y ella sí se inclinó por uno de los dos equipos.

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“Auchhhh... Ambos duelen. Duele menos la 41 de Saprissa, ya estamos “acostumbrados”, ¿tal vez?" afirmó la periodista de Canal 7.

Uno de los manudos más conocidos en redes sociales es Cristopher Whitford, mejor conocido como El Whitsa CR, quien también se mojó al tener que escoger a uno como nuevo monarca.

Herediano y la Liga están igualados en 31 por lo que los florenses pueden superarlos (JOHN DURAN/John Durán)

“La verdad, dejé de ver fútbol desde que la Liga quedó afuera, jajaja, así que me da igual quién gane. Pero diay, si hay que tirar una opinión, yo diría que es mejor que Saprissa gane la 41 a que Heredia nos pase de nuevo en títulos, ¿verdad?, entonces creo que me iría por ahí”, expresó el creador de contenido aficionado a los erizos.