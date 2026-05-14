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Christian Sandoval destrozó a Gerald Taylor tras su expulsión en la final entre Saprissa y Herediano

Christian Sandoval le tiró con todo a Gerald Taylor tras juego entre Saprissa y Herediano

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Por Hillary Chinchilla Marín

La tarjeta roja de Gerald Taylor en la final de ida entre Saprissa y Herediano sigue causando polémica y uno de los que reaccionó con más fuerza fue el periodista de Teletica Radio, Christian Sandoval.

Taylor fue expulsado en el arranque del segundo tiempo luego de realizar un gesto obsceno contra Elías Aguilar, acción que fue revisada por el VAR y sancionada con tarjeta roja.

La situación dejó a Saprissa con 10 jugadores en un momento clave del encuentro y provocó una ola de críticas entre aficionados y figuras ligadas al fútbol nacional.

Saprissa vs. Herediano
Gerald Taylor fue expulsado tras un gesto obsceno contra Elías Aguilar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sandoval hizo fuerte critica en redes

A través de su cuenta en X, Christian Sandoval cuestionó fuertemente la actitud del lateral morado y recordó antecedentes similares del futbolista.

“Un futbolista así no puede estar en un equipo como Saprissa”, escribió.

“El mismo irresponsable que se expulsó en la final contra la Liga, el mismo que es titular porque tampoco hay tanto material, pues ese mismo es el irresponsable de hacer eso hoy. Con tantas cámaras y hacer esto...”, agregó el comunicador.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre aficionados morados, algunos respaldando la crítica y otros defendiendo al defensor tibaseño.

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Pese a jugar gran parte del compromiso con un hombre menos, Saprissa logró imponerse 2-1 ante Herediano y llegará con ventaja al juego de vuelta en el estadio Carlos Alvarado.

Christian Sandoval, periodista de Teletica Radio, fue muy crítico luego del descenso de Guadalupe.
Christian Sandoval criticó duramente al lateral morado en redes sociales. (Captura de pantalla Facebook de TD Más/Captura de pantalla Facebook de TD Más)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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