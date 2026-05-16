Uno de los ticos que juega en la MLS recibe un salario cercano al millón de dólares

Uno de los costarricenses que juega para la MLS recibe al año un salario cercano al millón de dólares por temporada.

La Asociación de Futbolistas de la Liga Estadounidense (MLSPA) reveló la lista de salarios de todos los futbolistas que están inscritos en la liga norteamericana y quien encabeza el listado es el delantero Alonso Martínez, que gana un poco más de $850 mil al año.

Además del exmanudo, en la MLS juegan Ariel Lassiter (Portland Timbers), Warren Madrigal (Nashville SC), Andy Rojas (New York Red Bulls) y Kenyel Michel (Minnesota United).

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Alonso Martínez es el tico mejor pagado en la MLS. Foto: AFP. (JEFF DEAN/Getty Images via AFP)

Los salarios de los ticos

Estos son los salarios que reciben los legionarios:

- Alonso Martínez: $850.333 (¢385 millones, ¢32 millones al mes)

- Ariel Lassiter: $483.500 (¢219 millones, ¢18 millones al mes)

- Warren Madrigal: $403.500 (¢183 millones, ¢15 millones al mes)

- Andy Rojas: $213.131 (¢96 millones, ¢8 millones al mes)

- Kenyel Michel: $113.400 (¢51 millones, ¢4,5 millones al mes)