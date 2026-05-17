Hernán Medford trae muchas sorpresas e hizo toda una revolución en la alineación ante el Herediano

Mariano Torres vuelve al once titular de Saprissa este sábado ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Herediano se medirán este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara juego en el que los morados buscarán llevarse la final de la segunda fase y forzar una gran final la próxima semana.

La alineación de Hernán Medford presenta diversos cambios de lo que fue la que presentó el miércoles anterior en Tibás, debido al regreso de Mariano Torres y Fidel Escobar, y la aparición de figuras como Joseph Mora.

Para este sábado aparece en la banca Luis Paradela, quien no ha podido jugar en todo lo que va de la segunda fase, además estará ausente Gerald Taylor, tras salir expulsado el miércoles

Saprissa irá a la cancha con el siguiente once

Abraham Madriz, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Fidel Escobar, David Guzmán, Jefferson Brenes, Mariano Torres, Joseph Mora, Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair.