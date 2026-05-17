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Erick Lonis revela el estado de Luis Paradela minutos antes del partido

La posible presencia de Luis Paradela en el encuentro entre Herediano y Saprissa se convirtió en uno de los temas más comentados

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

A las 8 p.m. arrancará el partido de vuelta de la final entre Herediano y Saprissa, un duelo decisivo en el que el conjunto florense buscará conquistar su título número 32, mientras los morados intentarán extender la competencia hasta una gran final.

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Minutos antes del compromiso, los periodistas Juan Ulloa y Melissa Alvarado de FUTV conversaron con Erick Lonis sobre lo que se espera del cuadro tibaseño en este compromiso.

Durante la entrevista también surgió la consulta sobre el estado físico de Luis Paradela, quien habría sufrido un desgarro que lo limitó en los últimos encuentros del equipo.

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Erick Lonis confirmó que Luis Paradela está recuperado. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

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“Sí está en la convocatoria, ha entrenado muy bien. El cuerpo médico nuestro es espectacular y con todo lo que ha hecho con estos muchachos. Vamos a esperar a ver si en la alineación final va a estar”, dijo.

El integrante del comité deportivo manifestó estar contento por contar con la mayoría de jugadores, pues también estarán Mariano Torres y Fidel Escobar.

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Herediano vs. SaprissaErick LonisLuis Javier Paradela
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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