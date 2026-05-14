Saprissa no contará con un futbolista clave para enfrentar la final ante el Herediano

Luis Paradela no estará disponible para jugar este miércoles con el Saprissa en la fiinal ante Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa no podrá contar este miércoles para la final del Clausura 2026 con una de sus grandes figuras luego que el cubano Luis Paradela no se pudo recuperar de una lesión.

El atacante isleño no ha jugado en todo lo que va de la segunda ronda por una dolencia muscular y según reportaron diversos medios desde el hotel de concentración morado, Paradela no tomó el autobus que lleva al equipo hasta el estadio tibaseño.

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Luis Javier no juega desde el 25 de abril con el Monstruo, quienes trataron de recuperarlo lo antes posible, sin embargo no logró recuperarse para darle una mano a los suyos.

El cubano se une a Mariano Torres y Fidel Escobar como bajas, quienes cumplirán este miércoles su tercer partido de sanción, por lo que estarían disponibles para el sábado.en el juego de vuelta ante los florenses en el duelo por el cetro.

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Geiner Segura, asistente técnico de Saprissa, confirmó que el isleño no jugará este miércoles.