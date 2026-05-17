Presidente del Saprissa apareció tras derrota en la final con esta promesa a los aficionados morados

Roberto Artavia fue enfático de lo que espera del Saprissa para el futuro. (Marvin Caravaca)

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, dio la cara luego que el club perdiera la final del Clausura 2026 ante el Herediano, en el que calificó el torneo como un fracaso.

En una publicación en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, el presi morado arrancó agradeciendo a la afición por el apoyo y ofreciéndoles una disculpa.

“A la afición Morada quiero agradecerle por hacerse sentir en la grada, en la calle frente al hotel de concentración, en cada previa y cada partido a lo largo de todo el torneo. La Cueva es inigualable por la presencia de socios, abonados, ultras y Cultura Saprissa y por el respaldo incondicional de la afición más grande del país”.

“La afición en su conjunto y diversas expresiones es lo que hace a Saprissa el equipo más grande de este país y de toda la región y entendemos que quedamos en deuda con cada uno de ustedes”.

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Roberto Artavia promete cambios y refuerzos para el próximo torneo

El presi morado, además hizo un aviso y una promesa de lo que espera para el próximo semestre.

“Este semestre nos quedamos cortos y fracasamos en la meta de alcanzar la 41, que fue y será el objetivo principal hasta que esté en nuestras vitrinas”.

“Toda nuestra atención a partir de ahora se enfoca en trabajar con el gerente deportivo y cuerpo técnico para fortalecer el equipo donde lo requiera y así competir por los dos torneos que jugaremos el próximo semestre”, indicó.

Buenas noches Morados:



Primero, toca felicitar al Club Sport Herediano por su título #32.



A la afición Morada quiero agradecerle por hacerse sentir en la grada, en la calle frente al hotel de concentración, en cada previa y cada partido a lo largo de todo el torneo. La Cueva… pic.twitter.com/yeZ2iD7oe1 — Roberto Artavia (@RArtaviaL) May 17, 2026

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También respaldó al cuerpo técnico y reconoció mejoría del equipo

Artavia además envió otro mensaje al cuerpo técnico y a los jugadores en general.

“A Hernán, Geiner, José Raúl y Marco les agradezco el trabajo, la convicción y el esfuerzo que demostraron cada minuto de este campeonato. En el fútbol siempre hay campo para mejorar, pero sería mezquino no reconocer la mejoría del equipo este semestre, manchado al final por temas ajenos a la cancha - tema en el que también vamos a trabajar.

“A los jugadores, gracias. No nos alcanzó esta vez, pero se reconoce el trabajo de cada día y el esfuerzo por representar bien nuestra divisa.

“Sin más, nos ponemos a trabajar en la pretemporada, a revisar la plantilla y a prepararnos lo mejor posible para competir en el Apertura 2026-2027 y en la Copa Centroamericana”, agregó.

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La afición de Saprissa pide una limpia luego de perder la final del Clausura 2026 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La afición pide una limpia tras perder la final

Ante el mensaje, la respuesta de la afición fue en una sola línea, le agradeció el esfuerzo en los primeros meses de su gestión, pero piden acciones concretas tras el fracaso.

“Por favor presi, por amor a esta gigantesca institución, hay que hacer una limpia de ratas que hay en nuestra plantilla, lea los comentarios y tome nuestras opiniones desde la objetividad, confiamos en usted, pero por favor no nos falle”

“Presi, no tengo reproche contra usted, ni el cuerpo técnico, pero sí quiero decir que me parece una falta de respeto que más de uno de esos jugadores carecen de amor a la camiseta y les pesa mucho. Espero y uds. tomen las decisiones correctas y saquen a quien tengan que sacar”, eran las líneas generales.