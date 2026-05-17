Así respondió Erick Lonis a Jafet Soto tras las indirectas que le mandó tras la final

Erick Lonis se defendió después de los filazos de Jafet Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis no tardó mucho en responderle a Jafet Soto, presidente del Herediano, luego de los filazos que le envió este tras ganar la final del Clausura 2026.

Previo a arrancar su programa Deporte Más en Canal 7, Lonis dio su posición en una transmisión en vivo en la que tampoco lo aludió directamente, pero le mandó su chinita.

“Es duro perder, pero el fútbol es así, los deportes es así en general. Cuando se pierde uno tiene que dar reconocimiento al rival y se hace, pero ahora, sobre las vulgaridades, comparaciones, ponerme a pelear con dirigentes, yo eso no lo voy a hacer”.

“Yo soy un profesional exitoso, que he sido muy educado en mi vida, que he dado alma, vida y corazón por el fútbol de este país y creo que cada uno se comporta en la victoria y derrota de forma diferente, yo en la derrota y victoria siempre he sido igual”, indicó.

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Jafet tuvo palabras fuertes contra Lonis, aunque nunca mencionó nombres. (Rafael Pacheco Granados)

Lonis defiende su gestión en Saprissa tras los señalamientos

Lonis no quiso responder directamente a nada, pero destacó las cosas que ha hecho en el Monstruo en su gestión, aludiendo indirectamente a la acusación que no ha hecho nada.

“Siempre he sido respetuoso y no me comparo con nadie, no tengo por qué hacerlo y no voy a entrar en esa tema; hemos hecho un gran trabajo, considerando cómo encontramos este equipo hace ocho meses, hemos jugado cuatro finales después de una crisis enorme financiera y deportiva en la institución, no es justificación, porque debimos ganar ayer, pero no me voy a poner a comparar con nadie”.

“Yo sé muy bien qué tipo de persona soy, qué responsable soy, cómo me he comportado en la victoria y en la derrota de igual forma, eso no me hace ni más ni menos, ni mejor o peor”, destacó.

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“Deberían disfrutar más de su éxito”: el mensaje final de Lonis

Erick además indicó que cada uno se retrata lo que es en la victoria y en la derrota.

“Si alguien quiere meterse en ese tema y en esas cosas o siente que soy más importante que el triunfo en ese momento, ya es una cuestión de cada quién. Si algunos creen que insultarme o eso van a lograr algo en mí, no, porque yo soy un profesional”.

“He tenido mucho éxito no solo en el fútbol, sino en otras áreas, no vivo de eso, pueden poner y opinar lo que quieran, yo sé la persona que soy. Deberían disfrutar más de su éxito, porque es muy efímero y cada uno refleja lo que es en este momento, tanto en la victoria como en la derrota, por lo que no entro en esos temas. Me gusta ser tan importante para alguna gente, si eso los entretiene, muy bien”, finalizó.

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