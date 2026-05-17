Jafet Soto y Fidel Escobar habrían protagonizado tenso momento tras la final

El encuentro entre Herediano y Saprissa terminó con celebración para los florenses, quienes conquistaron el título número 32 de su historia.

Sin embargo, tras el pitazo final también se vivió un momento de tensión que no pasó desapercibido.

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Según informó FUTV durante la transmisión, Jafet Soto y Fidel Escobar protagonizaron un fuerte intercambio de palabras.

Herediano se consagró campeón y obtuvo su título 32. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

FUTV relató lo sucedido

“Se quiso descontrolar un poquito cuando terminó el partido, entre Jafet Soto y Fidel Escobar se dijeron de todo aquí. Soto llegó a increpar a Escobar, él le dijo de todo también y tuvieron que separarlos al presidente herediano y al volante del Saprissa”, expresó el periodista.

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De acuerdo con lo comentado en la transmisión, la situación no pasó a mayores y ambos tomaron caminos distintos minutos después.

Posteriormente, el futbolista se retiró junto a sus compañeros, mientras que Soto atendió a los medios de comunicación, aunque no fue consultado sobre el incidente.

Jafet Soto habría ido a buscar a Fidel Escobar. (Lilly Arce/Lilly Arce)