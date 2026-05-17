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Jafet Soto y Fidel Escobar habrían protagonizado tenso momento tras la final

La celebración de Herediano tras conquistar el campeonato nacional estuvo marcada por un encontronazo

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El encuentro entre Herediano y Saprissa terminó con celebración para los florenses, quienes conquistaron el título número 32 de su historia.

Sin embargo, tras el pitazo final también se vivió un momento de tensión que no pasó desapercibido.

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Según informó FUTV durante la transmisión, Jafet Soto y Fidel Escobar protagonizaron un fuerte intercambio de palabras.

Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Herediano se consagró campeón y obtuvo su título 32. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

FUTV relató lo sucedido

“Se quiso descontrolar un poquito cuando terminó el partido, entre Jafet Soto y Fidel Escobar se dijeron de todo aquí. Soto llegó a increpar a Escobar, él le dijo de todo también y tuvieron que separarlos al presidente herediano y al volante del Saprissa”, expresó el periodista.

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De acuerdo con lo comentado en la transmisión, la situación no pasó a mayores y ambos tomaron caminos distintos minutos después.

Posteriormente, el futbolista se retiró junto a sus compañeros, mientras que Soto atendió a los medios de comunicación, aunque no fue consultado sobre el incidente.

21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto habría ido a buscar a Fidel Escobar. (Lilly Arce/Lilly Arce)
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Fidel Escobar también le habría dicho unas palabras a Jafet Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
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Herediano vs. SaprissaJafet SotoFidel Escobar
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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