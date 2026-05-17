Luis Ronaldo Araya fue figura en la final y tras ganar la 32 le respondió a los que lo criticaron por su peso

El partido de vuelta de la final entre Herediano y Saprissa tuvo un inicio muy cerrado en el estadio Carlos Alvarado.

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Aunque Herediano intentó generar peligro por algunos sectores, los primeros 45 minutos terminaron con pocas emociones y oportunidades claras de gol.

Sin embargo, todo cambió en el segundo tiempo con el ingreso de Luis Ronaldo Araya. El mediocampista le dio otra dinámica al equipo rojiamarillo gracias a su movilidad, control de balón y capacidad para romper líneas defensivas, incluso hizo dos tiros directos que fueron detenidos por Abraham Madriz.

Araya fue el que le puso el pase a Keysher Fuller para que con un remate desde fuera del área abriera el marcador.

Luis Ronaldo Araya fue una de las figuras de partido. (Facebook )

Una vez finalizó el encuentro, el jugador aprovechó el momento para celebrar y de paso le respondió a aquellos que lo atacaron estos últimos días por su peso.

“Agradecerle a Dios, a mi familia, porque creo que es difícil a veces. Yo llevo 15 días muy duros, que se me ha criticado el peso, en un canal se habló mucho y yo hablo aquí en la cancha, hoy demostré que no necesito escuchar a todas esas personas que solo mandan mala vibra y hoy demostramos que somos los mejores.

“Dedicárselo a mi hijo, a mis papás, a mi esposa y a todas esas personas que siempre están ahí en los buenos y en los no tan buenos. Llegó la 32 que tanto anhelábamos”, expresó Araya a FUTV.

Ronaldo Araya se defendió de las críticas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Desde sus primeros minutos en el campo, el volante empezó a generar acciones ofensivas que complicaron a la S. Su mejor intervención llegó en una jugada individual en la que logró avanzar con autoridad y asistir a Fuller.

Ronaldo Araya fue el responsable del gol de Keysher Fuller. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano aprovechó el impulso

La anotación cambió por completo el desarrollo del compromiso. Saprissa perdió estabilidad y empezó a mostrar menos control, mientras Herediano aprovechó el impulso anímico para aumentar la presión.

Minutos después llegó el segundo tanto, obra de Marcel Hernández, quien definió con calidad para vencer al portero tibaseño y ampliar la ventaja florense en una noche donde Luis Ronaldo Araya terminó siendo uno de los grandes protagonistas.

Y fue así como Herediano logró consagrarse campeón del Torneo de Clausura 2026 y dejó a Saprissa con las ganas de llevarse la 41.