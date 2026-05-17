Camino del Herediano al título 32 estuvo marcado por momentos en los que demostró de qué estaba hecho

Herediano alzó este sábado el título 32 de su historia al dar vuelta a la final del Clausura 2026 ante el Saprissa, demostrando una fortaleza que lo caracterizó a lo largo del torneo.

El duelo por el cetro ratificó que este equipo tiene carácter, sabe levantarse de la adversidad, pero sobre todo que es un campeón muy merecido, que atravesó por momentos que lo formaron para llegar acá.

El Team pasó de un fracaso tremendo al quedar afuera de las semifinales del Apertura 2025 a ser monarca seis meses después, reconstruyéndose de una forma notable con Jafet Soto y José Giacone a la cabeza.

Junto con el exjugador florense Jean Scot, quien estuvo en 18 de los 20 juegos del semestre junto al equipo, La Teja analizó cinco momentos claves para el campeón.

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Herediano 2 - Saprissa 0

Herediano arrancó el semestre como lo terminó, derrotando a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

La primera señal que dio el Team fue apenas en la fecha dos, cuando derrotó 2-0 a Saprissa en el estadio Carlos Alvarado. El campeonato estaba empezando, pero la herida de la eliminación pasada estaba muy fresca y era vital dar un golpe a un rival de peso.

“Venís de ser bicampeón, luego no se clasifica, fue un golpe duro. Creo que se hizo un muy buen trabajo en la pretemporada para corregir lo que se había hecho mal en todo aspecto. Jafet y compañía hicieron un buen estudio y se corrigió bien.

“Ese partido contra Saprissa fue un golpe importante, porque ese tipo de duelos siempre marca diferencia y el haber ganado de la forma en que se ganó fue un anuncio de que Heredia venía en serio y no iba a cometer los mismos errores”.

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Herediano 2- Alajuelense 1

El triunfo ante Alajuelense fue un punto vital en la temporada. (Jose Cordero/José Cordero)

Para Herediano, ganarle a la Liga siempre es una obligación y, cuando se pierde, siempre pesa mucho, pero el triunfo en la jornada 13 significó más que tres puntos, pues se llegó luego de dos derrotas al hilo ante Saprissa y Liberia, por lo que, de no ganar, podía entrar hasta en entredicho la continuidad del cuerpo técnico.

“El partido con la Liga en casa fue un punto de inflexión para el equipo; ese día se terminó de adaptar a la idea que tenía Giacone. Fue un juego muy bueno, el equipo ganó, le pasó por encima a la Liga y fue un envión para el cuadro también.

“Esa fecha en específico fue la que le dio el impulso a Herediano para cerrar como cerró, con el liderato y demás; de ahí en adelante fue otro equipo diferente al que habíamos visto en las primeras fechas”.

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Puntarenas 0 - Herediano 1

Las victorias en Puntarenas y Cartago fueron vitales para devolver la confianza de visita. (Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC/La Nación)

Tras derrotar a la Liga, el Team pudo tomar más confianza y derribó uno de sus problemas hasta entonces, como lo eran los encuentros de visita, pues en las dos jornadas siguientes le tocó visitar Puntarenas y Cartago, sacando la victoria en las dos canchas, por lo que se quitó ese peso de encima.

“Ese lapso que hubo de visitas complicadas fue muy criticado. Ahí yo me uno; hablábamos del tema de que a Heredia le costaba mucho afuera. Ganar esas dos visitas le quitó esa presión al equipo. Ganamos en Puntarenas y remontamos un partido en el Fello Meza. Eso también nos dio dosis de confianza que necesitábamos para jugar de visita”.

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Pérez Zeledón 0 - Herediano 1

El Team amarró el liderato en Pérez Zeledón. (Cortesía Heredia por Media Calle/Cortesía Heredia por Media Calle)

En la fecha 17, los rojiamarillos ganaron otra vez afuera, ahora en Pérez Zeledón, pero no fue un triunfo más; lo hizo sin algunos titulares como Marcel Hernández por lesión y le valió además amarrar el primer lugar de la fase regular con una fecha de anticipo.

“Los tropiezos de la primera vuelta le ayudaron al grupo a entender cómo manejar la segunda vuelta, que para mí fue muy buena. Se perdieron muy pocos puntos, se amarró el liderato y eso habla de la madurez del grupo.

Semifinales se sacaron con colmillo

Herediano sacó el colmillo para enfrentar a Cartaginés en semifinales. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al llegar a semifinales, algunos criticaron el juego florense al señalar las formas en los dos duelos ante Cartaginés; sin embargo, el Team consiguió el objetivo de pasar a la final y tiró abajo las críticas de sus detractores, de que el resultado pesó sobre las formas.

“Para mí las formas son secundarias si el equipo gana; podemos debatir si fue bonito o feo, pero en este tipo de fases, si el cuadro ganó, así sea jugando feo, creo que la manera queda en lo secundario. Siempre y cuando el equipo gane, las formas se pueden comentar después”.

Y en la final demostraron nuevamente lo que es levantarse, pues pese a caer en la ida 2-1, en la vuelta fueron muy superiores, se llevaron la victoria 2-0 ante Saprissa y conquistaron la estrella 32.