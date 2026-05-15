José Giacone envió el mensaje que querían escuchar los aficionados del Herediano

José Giacone quiere liquidar al Saprissa de Medford este sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

José Giacone, entrenador del Herediano, habló de manera muy directa y sin dar vueltas sobre lo que espera este sábado en el partido de vuelta de la final del Clausura 2026.

Giacone lanza mensaje claro: Herediano quiere ser campeón este sábado

El técnico argentino fue enfático, quiere liquidar el campeonato de una vez y alzar el título este sábado, sin darle oportunidad a Saprissa de que alargue a una gran final.

“Sabemos que tenemos que ir a buscar el partido y lo vamos a hacer, evidentemente, estamos totalmente enfocados en nuestro trabajo. A la afición le digo que venga a apoyarnos porque los vamos a necesitar. Vamos a entregar todo para que termine esto el sábado”, destacó.

Los florenses perdieron 2-1 en el juego de ida, pero tienen toda la confianza que podrán darle la vuelta a la serie en un estadio en el que al Monstruo no les ha ganado aún.

“Nosotros vamos a jugar a muerte, estamos enfocados en nuestra función específica, no es que no le de importancia a las estadísticas, sino que creo que es un tema bueno porque marca una tendencia, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, no tiene nada que ver ni valdrá de mucho. Nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo para lograr el objetivo”, comentó.

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No se obsesiona con Saprissa ni con sus regresos

Sobre el regreso de Mariano Torres y Fidel Escobar, tras una sanción de tres partidos, no le dio mucha importancia y dice que se enfoca en lo colectivo.

“Son variantes que puede tener el rival, simplemente, puede ser que varie tácticamente, que meta una defensa más férrea, que haga línea de tres, vuelve un central que puede jugar atrás o de contención y es una variante, Mariano es un interior y tiene variantes por hacer y contemplamos todas esas posibilidades para ver la estrategia”, indicó.

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¿Cómo está Marcel Hernández? Giacone respondió

Giacone además habló de Marcel Hernández y si estará al 100% para este sábado, luego que el jugador reconociera que le faltaba un poquito todavía.

“Está totalmente comprometido y metido en el trabajo, en lo que se habló en cuanto a la función y responsabilidades de cada uno dentro del campo, lo veo totalmente metido”.

José buscará su tercer título nacional tras alzar uno con Pérez Zeledón en el 2017 y otro con los florenses en el 2019.