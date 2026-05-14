El Tepa González revela el secreto de Herediano para no desmoronarse en la Cueva

José de Jesús “Tepa” González, delantero de Herediano, reveló cómo tomó el equipo el segundo gol tempranero de Saprissa durante el primer partido de la final del Torneo Clausura 2026.

El atacante mexicano reconoció que, pese al complicado inicio en el estadio Ricardo Saprissa, el plantel nunca perdió la tranquilidad y supo reaccionar dentro del encuentro.

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“Para sorpresa de todos, me parece que vi un equipo muy tranquilo y que supo replantearse muy bien. Yo estaba bastante tranquilo y tenía la certeza de que lo que era nuestro se iba a venir y, si tocaba remontar un 2-0, allá lo íbamos a hacer.

Tepa González expresó lo que sintieron con la caída del segundo gol de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Entonces, con naturalidad, nos replanteamos, nos juntamos todos, habló Dany y nada, cayó por fortuna ese gol que anoté y nos acerca un poco más a remontar allá”, expresó el futbolista.

El mexicano valoró marcar en el Ricardo Saprissa

“Tepa” también comentó que siempre está preparado para responder cuando le toca jugar, especialmente después de sorprender con su titularidad en este compromiso.

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El delantero destacó que disfruta disputar este tipo de encuentros y valoró haber anotado en un estadio complicado para muchos atacantes.

Estas fueron las palabras de "Tepa" González.

“No es ninguna mentira que esperábamos un resultado diferente en este estadio y, la verdad, es que mi equipo jugó muy bien. Esos dos goles fueron mérito de ellos y vamos a ir a muerte (en la vuelta)”, recalcó.

Ahora Herediano intentará remontar la serie en casa para quedarse con el marcador global y conquistar el título número 32 de su historia.