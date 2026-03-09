Deportes

José de Jesús “Tepa” González le dejó un contundente recado a Hernán Medford

El delantero José de Jesús González le envió un mensaje a Hernán Medford por una declaración que dio tras el partido

Por Eduardo Rodríguez y Marianella González

Hernán Medford fue contundente en conferencia de prensa, al asegurar que Saprissa le pasó por encima al Herediano, luego del triunfo morado 2-1 ante los rojiamarillos.

“El triunfo fue muy meritorio, ustedes como periodistas deben sentarse a analizar el partido, le pasamos por encima a Herediano en todo, fuimos mejores en sistema, intensidad, en táctica y en fútbol, en todo fuimos superiores”, comentó el Pelícano en conferencia de prensa tras la victoria.

Ante la afirmación del entrenador del Monstruo, el anotador del gol de los florenses, José de Jesús González, dio su opinión sobre esa declaración.

Yo no considero que fueron superiores; la verdad es que les planteamos un muy buen segundo tiempo, estuvimos de tú a tú, tuvimos buenas oportunidades; al final de cuentas, supieron aprovechar su localía y fueron contundentes”, expresó el ariete mexicano del Herediano.

El mismo Tepa comentó que el fútbol tico es muy anímico.

“Nos pesa lo anímico, todos los equipos son fuertes en su casa, creo que así es la liga de Costa Rica y nos pesa. Nosotros también pecamos y me parece que son fuertes en casa, así que esto fue una probadita nada más de lo que nos vamos a topar en las finales”, dijo el delantero.

El jugador rojiamarillo no ocultó reconocer que la derrota fue un golpe duro, pero comentó sobre cómo lo toman.

“Creo que es una derrota difícil para nosotros, pero lo tomamos con naturalidad; seguimos en primer lugar, a un punto de Saprissa. Obviamente, nos costó 30 minutos adaptarnos al juego, a las circunstancias, pero una desconcentración al final nos quita el punto que teníamos”, mencionó González.

HeredianoSaprissaHernán MedfordTepa González
