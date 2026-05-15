Germán Chavarría fue multicampeón en Herediano, pero este sería el más especial por un singular motivo

Germán Chavarría se ilusiona con el título para el Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

Germán Chavarría es de los futbolistas que puede alardear de que fue todo un ganador durante su carrera en el Herediano, en el cual sumó seis títulos entre 1978 y 1993, colores que defendió durante 17 temporadas.

Chava estará este sábado en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara en el partido de vuelta de la final entre los florenses y el Saprissa, pero su rol será más que de un exjugador o gloria rojiamarilla, sino como el dedicado del Clausura 2026.

Germán Chavarría sueña con entregarle la copa al Herediano

A inicios del torneo, a don Germán la Unafut lo nombró como el dedicado del certamen, por lo que además de estar en la final, será quien le entregue la copa al equipo campeón, un cetro que además llevará su nombre en la base.

Ver al Team, tan cerca del título, lo hace ilusionarse de que sea a su querida institución la que le dé la copa, lo que sin duda para él sería un momento más que especial.

“Es algo grande, muy lindo ver toda esta oportunidad, si ganamos el título y estar uno presente ahí, con más razón me emociono y orgulloso me debo sentir”.

“Es un honor muy grande para mí entregarle el título de campeón a cualquier equipo que haga los méritos para eso, pero sí se da la ocasión que sea el Herediano, ahí estamos 100% felices”, comentó.

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Don Germán Chavarría fue designado como el dedicado del Clausura 2026 en diciembre. (Jose Cordero/José Cordero)

Una copa con su nombre hace todo aún más especial

Los seis títulos que alzó Chava todos son especiales, pero poder levantar una copa que dice su nombre, sin duda es algo que pasaría a otro nivel.

“Sí, sí claro, eso lo hace aún más especial, por eso le digo que es una alegría total para la familia, para uno, para la afición herediana y todos los que realmente uno aprecia que han estado muy contentos con esta designación”, añadió.

Chavarría ve remontada del Team y hasta se animó con marcador

Para don Germán, pese a que los florenses perdieron 2-1 el primer partido de la final en Tibás, siente mucha fe y confianza de que en Santa Bárbara, las cosas serán diferentes.

“Viendo al Herediano como jugó en el Saprissa, que nada más fue un descuido en los primeros doce minutos y cómo se comportó tras recibir los dos goles, el equipo se vio muy bien, tocando el balón, llegando, hicimos un gol y pudimos haber hecho más”

“Lo importante es que el gallo canta en su patio y estamos en nuestra casa para poder sacar ese resultado, que lo veo muy posible, creo que el Herediano va a remontar eso”.

El icónico volante de contención nos aseguró que el Team triunfará 2-0 para llegar así a la copa 32 este sábado.

“En el Saprissa a pesar que teníamos unos 20 mil aficionados en contra, los jugadores se comportaron a la altura, sabiendo que acá en el Carlos Alvarado se dará más de un 100% de lo que puede dar el jugador, porque sabemos que podemos remontar esto”, comentó.

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Germán Chavarría afirmó que Herediano salió fortalecido del estadio Saprissa pese a la derrota. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Confianza total en Giacone y cuidado con Saprissa

Otro punto por el que Chavarría se siente seguro, es por lo que ha mostrado a nivel técnico José Giacone, en quien tiene confianza de lo que ha hecho a lo largo del torneo.

“El salir con dos delanteros fuertes en Tibás fue una sorpresa para muchos, eso motiva mucho al grupo, a la afición, para decirle que en casa también podemos salir con la misma mentalidad, sin descuidar atrás claramente, pero vamos a ir con todo”

“El equipo tiene muchas variantes, cambios, tiene gente que puede entrar y cambiarle un partido, son buenas alternativas, acá lo importante es la consciencia que tienen ahorita todos los jugadores esperando que llegue el sábado”, añadió.

Sobre lo que puede hacer Saprissa, es incierto, puede ser que llegue a meter el bus y dar la sorpresa, nos dijo Germán, por lo que hay que pelar mucho el ojo.

“Puede apelar por sorpresas, al rato meten a dos delanteros con Ariel Rodríguez y el panameño (Tomás Rodríguez), pero nosotros somos muy fuertes en el Carlos Alvarado, hemos sacado buenos resultados, el equipo se ve bien y la consigna todo el grupo la tiene clara”, finalizó.

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Germán Chavarría fue una gran figura del Herediano en la décadas de los 80. Fotografía: Archivo GN.

Este sábado se verá si puede entregar la copa de una vez o le tocará esperar una semana, pero de todas formas, la confianza más allá del momento, está intacta para Chava.