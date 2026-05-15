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Herediano vs. Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final de vuelta este sábado?

Herediano y Saprissa volverán a verse las caras este sábado en el partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura

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Por Hillary Chinchilla Marín

Herediano y Saprissa lucharán este sábado por coronarse campeones de la segunda fase del Torneo de Clausura en un duelo que promete muchísima tensión y emociones.

Luego del triunfo morado 2-1 en el estadio Ricardo Saprissa, ahora los florenses intentarán remontar la serie en casa y proclamarse campeones este mismo sábado.

Por su parte, el cuadro tibaseño buscará mantener o ampliar la ventaja para extender el torneo hasta una gran final nacional.

Saprissa vs. Herediano
Herediano y Saprissa definirán este sábado la final de segunda fase. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hora y canal del partido

El compromiso se disputará en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara de Heredia, a las 8 p.m.

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La transmisión estará a cargo de FUTV, señal disponible en la mayoría de cableras del país.

Serie completamente abierta

Aunque Saprissa llega con ventaja, la serie todavía luce muy abierta debido al buen nivel mostrado por ambos equipos durante el campeonato.

Herediano intentará aprovechar su localía para darle vuelta al marcador global, mientras que los morados buscarán golpear de contragolpe y acercarse a un nuevo título.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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