Hernán Medford le lanzó un reto a la prensa para probrar que “tanto saben de fútbol”

Hernán Medford, entrenador del Saprissa, tuvo una conferencia rápida, en la que no profundizó en muchos temas antes de enfrentar este sábado al Herediano en el juego de vuelta de la final del Clausura 2026.

Hernán Medford afirmó que ningún periodista ha podido identificar cómo juega realmente Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los morados triunfaron 2-1 este miércoles en el partido de ida, choque del que salieron varios temas; sin embargo, la pregunta que realmente lo enganchó fue cuando le consultaron sobre cómo puede modificar su estilo de juego.

Al Pelícano le consultaron cómo trabaja con sus jugadores, cómo reconocer en un partido cuándo se debe jugar directo y cuándo hacerlo en media cancha con la pelota dominada y cuál puede ser el estilo para este sábado, algo que ya ha hecho en algunos partidos.

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“Ningún periodista se ha dado cuenta”

Esa duda abrió una larga respuesta de parte de Hernán en la que le mandó a decir a la prensa, que nunca le han preguntado por su sistema táctico y que le gustaría ver si lo pueden reconocer.

“Esa es la metodología de juego que implanto yo, creo que a veces no lo tratan de analizar. Cuando un equipo te hace el bloque, es para hacer transiciones rápidas.

Si un equipo te presiona, entonces obviamente que cuando uno recupera tiene que tratar de brincar esa presión. Son detalles que uno trabaja, porque también depende de cómo se te para el rival. A veces el equipo rival te mete en un bloque, entonces ¿qué tienes que tener? Posesión de balón, porque no puede jugar directo porque ellos están compactos, entonces son cosas importantes que hay que considerar.

“Nosotros tenemos una forma de pararnos aquí, que creo que ningún equipo lo hace, ningún periodista se ha dado cuenta y nunca han hablado de la forma cómo se para nuestro equipo y no se han dado cuenta me parece, porque somos el único equipo que usa un parado diferente al de todos. Ojalá que se sienten, lo analicen y a ver quién me adivina cómo nosotros nos paramos”, dijo.

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Hernán contó que le extraña que nunca le hayan preguntado por eso ni identifiquen su modelo de juego, el cual trajo cuando jugó en el fútbol mexicano.

Medford recordó cuando introdujo la línea de cinco

“Eso fue cuando yo empecé en el 2003, que aquí casi nadie jugaba línea de cinco, y yo empecé a jugar en línea de cinco y tampoco nadie dijo: 'Hernán implantó la línea de cinco aquí’, que eso fue hace 23 años, porque yo venía de México donde muchos equipos jugaban ese sistema y lo copié; a veces uno tiene que copiar lo bueno”, destacó.

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Medford fue claro, que ningún sistema es perfecto, que todos pueden ser neutralizados, pero que él tiene su identidad y estilo con el que le ha ido bien y sabe manejar.