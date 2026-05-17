Jafet Soto felicitó a Hernán Medford por su trabajo pero envió un filazo a su enemigo público número 1

Jafet Soto alzó una nueva copa este sábado con el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente del Herediano, aplicó su particular ironía y picante este sábado luego de alzar el título 32 del Team, la copa 15 desde que maneja la institución junto al grupo Fuerza Herediana.

En declaraciones a FUTV, el dirigente habló de todo un poco y aprovechó para reconocer el trabajo de su amigo Hernán Medford, quien perdió la final ante los florenses dirigendo al Saprissa.

Soto afirmó que el trabajo del Pelícano fue muy méritorio porque le tocó alzar un equipo “solo”, expresión que llamó mucho la atención, pues obviamente dejó de lado a quien se dice es su enemigo público número 1, Erick Lonis, encargado del área deportiva de Saprissa.

“Nos enfrentamos a un gran equipo en la parte deportiva, a un gran entrenador como es Hernán, que lo felicitó, levantó a ese equipo a más no poder, con la llegada de Hernán ese equipo cambió totalmente y obviamente todo el mérito para que llegaran a la final es de Medford, nada más, de nadie más, porque Medford ahí está solo”, dijo.

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Para Jafet Soto, Hernán Medford "peleó" solo el título en Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Miguel Calderón, periodista de FUTV, le repreguntó a Jafet a qué se refería y el dirigente no perdió la oportunidad para tirar su chinita.

“No, no, nada más digo, Hernán está solo, él fue muy feliz acá en Heredia y ganó campeonatos, le ayudamos a ganar un poquito también, entonces felicitar a Medford nada más”, tiró.

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Para finalizar, Soto, sin decir nombres, tiró a una chinita más que la dejó en el aire.

“Quiero felicitar a los árbitros, no se notaron en toda la temporada y por eso yo me quedé callado, porque sabía el trabajo que se estaba haciendo desde mi punto de vista deportivo, aunque algunos dicen que no jugué”.

“Algunos dicen que no jugué nunca y no hice nada como jugador, pero eso no me importa aunque lamentablemente hay que escucharlos en un programa los domingos a las 8, pero mejor no digo nada, por dicha no jugué, porque Dios libre hubiera jugado”, finalizó, claramente en referencia a Lonis.

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