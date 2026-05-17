Esposa de Fidel Escobar explotó tras la final y mandó un mensaje muy pesado contra los aficionados

Stephanie Morales defendió a su esposo Fidel Escobar de forma muy vehemente. (Instagram/Instagram)

Stephanie Morales, esposa del defensor y volante Fidel Escobar, explotó en sus redes sociales al leer la gran cantidad de críticas contra su pareja tras su rendimiento en el juego de vuelta de la final del Clausura 2026.

Esposa de Fidel Escobar tira duro tras lluvia de críticas al jugador de Saprissa

Para la rubia, le duele mucho ver mensajes en los que algunos piden que el pana abandone al Monstruo cuando en otros momentos lo han llenado de elogios.

“Veo a mucha gente insultando a mi esposo y hacia a mí diciendo que la culpa es de él, y todos o cualquiera se equivoca no son perfectos, desde que llegó a este país ha dado todo por Saprissa y muchos ni agradecen, tampoco es para que ofendan, pueden decir sus cosas pero no tratando tan mal y deseando el mal porque solo en buenos momentos están, cuando ellos son seres humanos, con familia. Él no quería tampoco que pasara eso, ustedes no se imaginan como jugador y ser humano lo que pasa mentalmente”.

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“Hasta la muerte”: el fuerte reclamo por los mensajes contra Fidel Escobar

“Ellos pasan momentos muy difíciles que ustedes no saben porque no están en el hogar para saber cómo se sienten y por todo lo que pasan y sufren. Él siempre ha dado todo por jugar y por Saprissa y de corazón, se siente un morado más, pero tampoco para desearle hasta la muerte como algunos lo han hecho”.

“He visto mensajes de todos esos mismos hablando bien y alabando y esos mismos vienen a insultar y desear todo el mal, no sirve dicen y al menos yo no voy aguantar esos insultos”, destacó.

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Stephanie Morales atacó duramente a la afición que criticó el trabajo de su esposo, Fidel Escobar. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Nadie apareció durante la lesión de cuatro meses

Para la esposa es muy fácil destruir, agarrar un teléfono y tirarle a un jugador, cuando no saben todo el esfuerzo que hay por detrás, como la lesión de cuatro meses que pasó, donde no vio a nadie apoyando.

“Estoy muy orgullosa de ti mi amor, de todo lo que veo que te esfuerzas cada día por dar todo por esa camisa y también por todo lo que pasaste esos 4 meses como nunca en tu carrera, pero ahí no estaba el apoyo, solo para juzgar y ofender y decir estupideces”, finalizó.