Fiestón de aficionados de Herediano se extendió hasta la madrugada, tírese las mejores imágenes

En diversos puntos de Heredia, los aficionados del Club Sport Herediano se tiraron a la calle a celebrar el título 32 de su historia tras derrotar 2-0 al Saprissa en la final.

El parque central de la provincia, a un lado del fortín florense, fue el principal punto en la que los fanáticos se concentraron para vivir una fiesta que se extendó hasta la madrugada, en una noche que valió por completo la desvelada.

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Le emoción rojiamarilla fue incontenible, la gente esperó con mucha paciencia y en medio de mucha alegría mientras llegaba el bus que traía a los nuevos monarcas desde el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara.

Tírese acá las mejores imágenes del festejo en el que La Teja también estuvo presente.

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Los jugadores celebraron junto a la afición en medio de una triunfal caravana de Santa Bárbara al centro de Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

El rojiamarillo se vio a lo largo muchas partes de la provincia. (Rafael Pacheco Granados)

Los jugadores vivieron un día inolvidable este sábado y madrugada de domingo junto a su afición. (Rafael Pacheco Granados)

Miles de aficionados salieron a recibir a los héroes florenses. (Rafael Pacheco Granados)

En el parque central de Heredia se reunió la mayor cantidad de aficionados. (Rafael Pacheco Granados)

No cabía un alma más en el centro de Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

El rojo y amarillo se veía en cada rincón. (Rafael Pacheco Granados)

El póster del campeón se fue como pan caliente. (Rafael Pacheco Granados)

La celebración también se vivió entre familia y amigos. (Rafael Pacheco Granados)

Los florenses vivieron una noche espectacular. (Rafael Pacheco Granados)

Muchos heredianos no querían perderse la gran fiesta. (Rafael Pacheco Granados)

El orden también estuvo presente durante el festejo. (Rafael Pacheco Granados)