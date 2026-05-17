Fiestón de aficionados de Herediano se extendió hasta la madrugada, tírese las mejores imágenes

En diversos puntos de Heredia, los aficionados del Club Sport Herediano se tiraron a la calle a celebrar el título 32 de su historia tras derrotar 2-0 al Saprissa en la final.
El parque central de la provincia, a un lado del fortín florense, fue el principal punto en la que los fanáticos se concentraron para vivir una fiesta que se extendó hasta la madrugada, en una noche que valió por completo la desvelada.
Le emoción rojiamarilla fue incontenible, la gente esperó con mucha paciencia y en medio de mucha alegría mientras llegaba el bus que traía a los nuevos monarcas desde el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara.
Tírese acá las mejores imágenes del festejo en el que La Teja también estuvo presente.
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