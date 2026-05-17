Elías Aguilar no se aguantó y envió un mensaje a quienes criticaron a Herediano durante el torneo

La celebración de Herediano tras conquistar el campeonato nacional al derrotar a Saprissa estuvo acompañada por mensajes directos de varios futbolistas que aprovecharon el momento para responder a algunas críticas recibidas durante el torneo.

Uno de los más claros fue Elías Aguilar, quien se refirió a los cuestionamientos que surgieron alrededor del estilo de juego del conjunto florense.

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“Por ahí se criticó mucho el equipo, que era muy defensivo, que no producía, que un montón de cosas con el material que existe, pero bueno, creo que también hay que darle créditos al cuerpo técnico y al entrenador, que aguantaron y toleraron todo ese tipo de críticas que no venían al caso y hoy somos campeones”, manifestó.

Elías Aguilar respondió a quienes los criticaron. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mediocampista destacó además el esfuerzo colectivo del plantel y el crecimiento de varios jóvenes.

Un equipo respaldado por sus resultados

Otro de los futbolistas que habló tras obtener la copa 32 fue Haxzel Quirós, quien expresó su felicidad por el resultado conseguido y valoró la regularidad que mostró el club a lo largo del torneo.

“Una felicidad inexplicable, darle la honra y la gloria a Dios por esto. Sé que somos un equipo muy constante durante todo el torneo, creo que tres de cuatro títulos hablan muy bien del trabajo que se ha hecho aquí en Herediano”, señaló.

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El jugador también aseguró que el equipo sabía que en casa podía marcar diferencia.

Herediano celebró por todo lo alto su título número 32. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tepa González destacó la identidad del grupo

Por su parte, Jesús “Tepa González” afirmó que siempre tuvo seguridad de que el campeonato llegaría para el conjunto rojiamarillo.

“Yo tenía certeza que pronto llegaría el campeonato, pero no sabía qué tan rápido, entonces muy contento por lo que nos regaló hoy Herediano”, comentó.

El delantero también dedicó unas palabras a la afición florense, que llenó el estadio Carlos Alvarado y acompañó al equipo durante la final.

“Si ellos van a estar con nosotros en el campo, vamos a estar con ellos peleando a muerte defendiendo nuestro escudo. Me parece que todo este grupo, al igual que en el bicampeonato, logró tener una identidad y luchar hasta el final y quedar campeones, me parece que es un campeonato certero, quedamos primer lugar y lo terminamos en la final”, agregó.

Con estas declaraciones, los jugadores de Herediano dejaron claro que el título conseguido también representa una respuesta a quienes pusieron en duda el rendimiento y la propuesta futbolística del equipo.