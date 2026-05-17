Periodista de Teletica quedó con el corazón roto y explotó contra Saprissa tras perder la final

Daniel Céspedes aseguró que la afición del Saprissa no merecía perder de la manera cómo se comportó el equipo. (Jose Cordero)

Daniel Céspedes, periodista de Teletica y reconocido aficionado al Saprissa, fue una de las voces más críticas luego de ver la derrota de su equipo ante el Herediano en la final del Clausura 2026.

El reportero y presentador del programa Siete Estrellas afirmó que especialmente se siente muy decepcionado por las formas que vio del Monstruo en un video que publicó en sus redes sociales, al cual tituló “Así no, Saprissa”.

“Yo soy muy, muy saprissista y seré saprissista toda mi vida, soy muy saprissista, pero pocas veces en mi corta vida, tengo 33 años, ha terminado una final en que Saprissa pierde y yo estoy, no sé si la palabra es decepcionado; perder así es un poco vergonzoso.

“El estadio lleno en el partido de ida y un jugador hace una injustificada, absurda, vulgar seña a otro futbolista y queda el equipo con diez; ahí Saprissa empezó a perder la final”, comentó bastante contrariado.

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La jugada del segundo gol enfureció al periodista morado

Luego, sobre la jugada del segundo gol, le parece inaudita la manera como la defensa morada dejó pasar a Marcel Hernández para que anotara el tanto que significó el cetro florense.

“La jugada en la que Marcel se baila a David Guzmán y a Fidel Escobar, no, no. Yo soy de Turrialba y en la plaza pública de Turrialba, eso no se ve. Increíble como dejaron que el jugador rematara; lo invitaron a tomar café a la casa y luego le dijeron: ‘Vaya, meta gol’

“Luis Ronaldo Araya, quien se señala en redes sociales que para ser un atleta está pasado de peso, nos bailó”, acotó.

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“La afición no merecía perder así”, sentenció

Para cerrar, Céspedes afirmó que perder así no es algo que merezca la afición morada.

“La gente que paga su entrada, la barra que acompaña al equipo adonde sea que juegue, no merecemos perder una final así, muy bien ganado por Herediano”.

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