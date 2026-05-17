Estos son los jugadores que vencen contrato con Saprissa tras fin del torneo ¿Cuál sería su situación?

Saprissa tiene a seis jugadores que vencen contrato en junio. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Saprissa vendrán tiempos de decisiones en su planilla, al acabar el Clausura 2026, seis de sus jugadores vencen contrato y la duda de muchos es quiénes seguirán.

Los futbolistas a los que se les vence el ligamen ya son Mariano Torres, Marvin Loría, Deyver Vega, Ariel Rodríguez, Ricardo Blanco y Newton Williams.

Entre esa lista la afición es tajante que quiere a muchos afuera, sin embargo, la mayoría se quedaría según sabe La Teja sobre estos casos.

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Ariel Rodríguez y Ricardo Blanco seguirían en el club

Con Ariel Rodríguez y Ricardo Blanco las conversaciones están muy avanzadas para renovar y es casi un hecho que seguirán en el plantel, aunque se mantenía la duda si Richy se retiraría para formar parte del staff de divisiones menores.

Mariano Torres tendría la última palabra sobre su futuro

Con Mariano Torres la directiva ha asegurado en diversas oportunidades que será el jugador el que decida cuándo quiere su adiós, por ese motivo seguiría por más tiempo.

A sus 39 años, el argentino sigue siendo una figura de peso dentro de la institución, pese al debate que existe entre parte de la afición tras la final perdida.

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Newton Williams genera dudas por lesión y cupos de extranjeros

Con Newton Williams habrá que tomar una decisión, pues las plazas de extranjeros están llenas, si se quiere darle una oportunidad luego que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior y daños en los meniscos de su rodilla, lesión que no le permitió mostrarse.

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Marvin Loría y Deyver Vega son los casos más inciertos

Deyver Vega y Marvin Loría son las principales dudas sobre si seguirán o no en el club.

Hay una duda si el lateral Gerald Taylor finaliza su vínculo junto a estos nombres, pero en realidad acaba el contrato hasta diciembre, al igual que David Guzmán, que es otro de los hombres que la afición señala.