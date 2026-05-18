Randall Leal habló sobre Saprissa después de celebrar el campeonato con Herediano

El Club Sport Herediano se coronó campeón ante el exequipo de Randall Leal, el Deportivo Saprissa, algo que genera morbo entre los aficionados pese al poco protagonismo del jugador rojiamarillo en este semestre con la camisa del Team.

Después del encuentro y con la medalla colgando en su pecho tras batir 2-0 a su anterior club en nuestro país, el futbolista habló sobre el Monstruo.

Randall Lealhabló de Saprissa tras el título con Heredia (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

“Creo que ellos saben que aquí es una fortaleza para nosotros, creo que vinieron a defender el gol de ventaja, y en el primer tiempo se llevaron el resultado, pero cuando metimos el primer gol, sabíamos que iba a venir el segundo, entonces creo que fue muy importante la paciencia para ganar”.

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“Me siento feliz (sobre ganar la final); lo más importante para mí es haber terminado sin lesionarme, algo que me había costado bastante en estos últimos dos años y bueno, con el campeonato estoy feliz.

“Saprissa sigue siendo un equipo grande y no hay duda de que van a mover sus fichas para tratar de alcanzar el campeonato, pero nosotros estamos muy estables, con refuerzos que vienen. Jafet hace muy bien el grupo que él quiere, así que vamos por el otro campeonato”, le dijo Leal a La Teja.

El exmorado no tuvo minutos este sábado en el duelo de vuelta de la final que acabó con el cetro de Heredia tras ganarle 2-0 a los de Tibás.