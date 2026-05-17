Marcel Hernández dedicó emotivas palabras sobre Cuba tras el título con Herediano

El Club Sport Herediano se coronó campeón nacional gracias a un gol de su goleador, Marcel Hernández, para remontarle a Saprissa y sumar su estrella 32 de su historia.

El atacante cubano fue consultado acerca de lo que representa él como deportista cubano, y el ariete rojiamarillo, quien se proclamó como el máximo goleador del Clausura 2026, dedicó unas emotivas palabras sobre sus raíces y todo lo que ha logrado en su paso por Costa Rica.

Marcel anotó el gol de la 32 para Heredia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No estábamos en la palestra, es la realidad, ni en el mundo a nivel futbolístico; es algo que nos duele y entendemos que es así, no somos un país futbolero y, muy probablemente, los focos nunca van a estar ahí.

“Cuando llegué, me decían beisbolista, de todo menos futbolista, y hoy, casi ocho años después, estoy muy orgulloso y muy contento, ya que mi país es mirado de otra forma.

“Hay muchos cubanos acá que representan la bandera y sobre todo haciendo una vida, creciendo como futbolistas y sacando a sus familias adelante porque yo sé la necesidad que tenemos. Entonces yo estoy muy contento”, afirmó el delantero del campeón nacional.

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La Teja le consultó al atacante rojiamarillo acerca de ese gol en la segunda mitad que les dio el cetro a los florenses, en el que con una jugada individual superó la defensa morada y acabó sentenciando la estrella 32 rojiamarilla.

“Todo es importante en la carrera de uno, más allá de cuánto sea o dónde sea, entonces para mí fue vital, es importantísimo, lo atesoro muchísimo y le doy gracias a Dios por eso”, aseguró Hernández sobre su gol ante Saprissa.