Danny Carvajal finalmente reveló qué pasará con su futuro tras apuesta con Jafet Soto

Danny Carvajal fue de las grandes figuras del Herediano en el Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

Danny Carvajal tuvo con una gran incógnita a todos durante las últimas semanas del Clausura 2026, sobre en qué consistía una misteriosa apuesta con Jafet Soto, presidente del Herediano, la cual solo iba a revelar hasta conseguir el título.

Danny Carvajal revela la apuesta secreta que tenía con Jafet Soto

Con la medalla de campeón en el pecho, el arquero florense reveló que, como muchos suponían, el asunto trataba sobre su futuro en Herediano, del que dio algunos detalles.

“La apuesta era parte del contrato; yo he pensado mucho en cuánto tiempo más quiero jugar y él siempre ha estado ahí, que juegue más, que siga jugando y al final ganamos la apuesta porque fuimos campeones, entonces vamos a extender el contrato.

“Yo termino contrato en diciembre y creo que vamos a extenderlo un poco más. Ya él dirá los plazos porque la apuesta se la gané, pero vamos a ver cuánto más. La verdad, ha sido un torneo muy bueno. El plazo es entre él y yo, pero pronto creo que se dirá, cuando ya extendamos ese contrato”, contó.

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El título también le permitió llegar a tiempo a un momento familiar muy especial

Danny además contó que, más allá de la apuesta, necesitaba terminar el torneo este sábado porque este domingo tenía un evento importantísimo que no se quería perder.

“Yo ocupaba terminar de una vez porque este domingo tengo la primera comunión de mi hija, entonces ocupaba acabar esto de una. Si seguíamos, era complicado y creo que iba a tener que llegar tarde, pero ahora, gracias a Dios, voy a poder compartir con ella”.

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Carvajal considera este torneo como uno de los mejores de su carrera

Sin duda, para Carvajal fue un torneo muy bueno; sin discusión, fue el portero de mejor rendimiento del campeonato y demostró que todavía tiene para dar mucho más.

“He ganado siete títulos y he tenido torneos muy buenos, pero este fue muy, muy bueno a nivel individual, especialmente por los números que hablan por sí solos, por lo que creo que sí fue de los mejores”, destacó.

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