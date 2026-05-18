Keylor Navas a las puertas de hacer historia tras clasificar a la final de la Liga MX con los Pumas

Keylor Navas y los Pumas son finalistas de la Liga MX después de superar al Pachuca con una victoria de 1-0 que les permitió avanzar por mejor posición en la tabla, ya que los del tico acabaron como líderes.

Los dirigidos por Efraín Juárez no encontraron la anotación en los primeros 45 minutos y, entre el poste, el arquero Carlos Moreno y la mala puntería, el 0-0 se mantuvo, pero con un dominio claro de los felinos.

Keylor Navas estará en la final de la Liga MX (Pumas/Pumas)

En el complemento, un auténtico golazo de Jordan Carrillo, de tiro libre, a los 56 minutos, puso a Pumas adelante en el marcador. Con ese tanto, pese a estar igualados a uno en el global, los universitarios eran finalistas por la regla de la mejor posición en la tabla, que rige en la liguilla azteca, excepto en la final.

Keylor Navas no fue muy exigido a lo largo de los 90 minutos; no obstante, las veces que el tico tuvo que intervenir, lo hizo con seguridad para mantener la ventaja y con ello el boleto a la final.

A pesar de ello, en el 90+5, una mala salida en un tiro de esquina por parte del nacional, casi provoca la catástrofe, pero al final no pasó a más y los felinos lograron el boleto.

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Cruz Azul, que eliminó a Chivas este sábado, es el último obstáculo para que Navas y compañía rompan la sequía sin cetros que data desde el 2011, última vez que alzaron el trofeo de monarcas mexicanos.

Los universitarios tenían cinco años sin acceder a una final de la Liga MX; en aquel entonces perdieron contra León la serie definitiva.