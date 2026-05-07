La sorprendente promesa de un conocido aficionado de Pumas a Keylor Navas si eliminan al América

Los Pumas de Keylor Navas tendrán el reto de buscar eliminar al América tras el empate a tres en la ida y así avanzar a las semifinales de la Liga MX.

Ante esto, el reconocido aficionado de los Pumas, Criss Ángel, El Babuino, hizo una promesa en redes sociales en caso de que los felinos superen a las águilas.

El Babui cuenta con más de 116 mil seguidores en TikTok (Criss Ángel/Criss Ángel)

“Yo solo quiero decirle una cosa a Efraín (técnico de Pumas) y a Keylor Navas: si eliminan al América, el día que yo tenga un hijo le voy a poner Keylor Efraín”, dijo en el espacio de redes sociales Pláticas del Mal, donde aficionados de fútbol mexicano opinan de la liga azteca.

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Keylor Navas y Pumas empataron a tres en la ida de semifinales ante América (X de Pumas/X de Pumas)

El Babuino cuenta en su cuenta de TikTok con más de 116 mil seguidores y es un fiel defensor de los Pumas y un admirador acérrimo del arquero tico, quien se medirá a los americanistas este domingo a las 7:15 de la noche, hora tica.