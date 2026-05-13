Mambo Núñez dejó a todos con la boca abierta con lo que dijo del Herediano

Víctor Núñez y su fiel estilo polémico para tirarle a Alajuelense y Saprissa, para defender al Herediano, se vieron reflejados en La Platea cuando, en medio del debate de esta final entre el Team y el Monstruo, dejó un comentario que nadie podía creer.

Mambo confesó que en la pasada final entre manudos y tibaseños, él apoyaba a los morados para que los rojinegros no alcanzaran su copa 31 y en ese momento le hicieron la consulta de cuál equipo era el archirrival de Herediano, a lo que el exgoleador dejó a todos sorprendidos con su respuesta.

Mambo aseguró que para él es más bravo Cartaginés que manudos o morados (Jorge Castillo)

“Los dos, pero legalmente me gustan más los partidos contra Cartago que contra Saprissa y la Liga”, dijo Mambo, a lo que Sandoval le respondió.

“Ves, es que aquí es donde ustedes demuestran que no son tan grandes. Usted le pregunta a los de River Plate a quién odian y es a Boca, y Boca viceversa, pero usted me dice que hay más rivalidad con Cartago; si sos grande, tenés que ir contra un grande igual”, sentenció Botoneta.

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“Sabe que es, que tanto a Saprissa como a la Liga le hemos ganado finales fáciles, entonces nos complica más Cartago que la Liga y Saprissa para mí.

“Ustedes cómanse la bronca entre ustedes dos porque les hemos ganado en sus estadios, en centenarios, entonces para mí es más bravo jugar contra Cartago”, aseguró Víctor, quien afirmó que ni erizos ni tibaseños les importan a los rojiamarillos, a los cuales añadió que él disfruta minimizarlos.