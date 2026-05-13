Exjugador del Herediano explota contra medio de comunicación por meterse con el físico de futbolista florense

El exjugador y ahora creador de contenido del Herediano, Jean Scott, atacó fuertemente a un medio de comunicación que sacó este martes una nota hablando del físico de Luis Ronaldo Araya.

El florense no dijo cuál medio específicamente era al que estaba criticando; no obstante, el martes en Tigo Sports sacaron una nota del peso de Araya tras una nota con una nutricionista en la que comentaba que el futbolista comentó en el pasado que tenía problemas de tiroides y eso le afectaba en su peso

La profesional que entrevistaron afirmó que, tratando dicho padecimiento, no debería ser un inconveniente para Luis Ronaldo.

Scott salió en defensa de Ronaldo Araya

Scott, con una evidente molestia, subió un video a su perfil de Facebook en el que atacó a un medio de comunicación, pero sin dar nombres.

“Me parece demasiado irresponsable y malintencionado la nota que le sacaron a Luis Ronaldo Araya ayer (martes, día que salió la de Tigo). Uno no tiene que hablar del físico de absolutamente nadie; segundo, ustedes no tienen un diagnóstico de un profesional para emitir un criterio y emiten un criterio con alguien que ni siquiera diferencia entre una hormona y una glándula.

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“Así que mejor preocúpense por lo que pasa en el verde, critiquen al jugador en la cancha, si rinde o no rinde, pero con el físico de las personas me parece que no viene al caso, así que un poquitito de respeto con el jugador porque no era necesario hacer ese tipo de nota”, sentenció Scott.