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Luis Javier Paradela revivió una frase que marcó en el pasado a la afición de Saprissa

Después perder ante Herediano, Luis Javier Paradela utilizó sus redes para disculparse con la afición de Saprissa

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La derrota en la final ante Herediano significó un fuerte golpe en el entorno de Saprissa, especialmente porque el equipo dejó escapar la posibilidad de alcanzar el ansiado título número 41 de su historia.

Uno de los jugadores que decidió pronunciarse fue Luis Javier Paradela, delantero del conjunto morado, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a la afición luego de perder la serie.

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Paradela pidió disculpas

El atacante reconoció el dolor que causó la derrota y aseguró que el grupo está comprometido en regresar más fuerte para el próximo torneo.

Herediano vs. Saprissa
Luis Javier Paradela pidió una disculpa a la afición de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es difícil saber que no pudimos lograr la ansiada 41 en este momento. Les ofrezco disculpas, pero tengan por seguro todos los morados que nos levantaremos más fuertes y unidos para lo que viene.

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“Nos duele porque sabemos todos los que sufren detrás de nosotros, familiares, nuestra gran afición morada que nunca nos abandona, pero lo vamos a lograr porque estamos con sangre en el ojo”, escribió el cubano.

Precisamente, esa misma frase ya había sido utilizada por el futbolista tras el partido de ida de la final ante Alajuelense en el Torneo Clausura 2024, una serie que los morados consiguieron remontar y fue la última vez que la institución logró levantar un título nacional.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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