Alajuelense anuncia beneficio para aficionados que quieran asistir al juego contra Cartaginés

Alajuelense recibirá al Club Sport Cartaginés, en la jornada 17 del torneo de Apertura 2026 y dio a conocer una importante noticia de cara a este trascendental encuentro.
Este lunes, la dirigencia habilitó una preventa de entradas para asociados, que finalizará el martes 10 de noviembre, a las 4 de la tarde.
El juego será el lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.
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Así cuestan
Estos son los precios de los boletos para este partido:
- Popular norte: ¢4.000
- Popular oeste: ¢4.000
- Gradería oeste: ¢5.000
- Gradería norte: ¢5.000
- Gradería este: ¢5.000
- Platea oeste: ¢7.000
- Platea oeste preferencial: ¢11.000
- Platea sur: ¢12.000
- Platea este: ¢13.000
- Platea este preferencial: ¢16.000
La dirigencia informó además, que todo niño paga su entrada y los tiquetes se pueden conseguir en el sitio boleterialaliga.com.