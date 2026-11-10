Alajuelense anuncia beneficio para aficionados que quieran asistir al juego contra Cartaginés

Alajuelense recibirá al Club Sport Cartaginés, en la jornada 17 del torneo de Apertura 2026 y dio a conocer una importante noticia de cara a este trascendental encuentro.

Este lunes, la dirigencia habilitó una preventa de entradas para asociados, que finalizará el martes 10 de noviembre, a las 4 de la tarde.

El juego será el lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

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El juego entre Alajuelense y Cartaginés será el lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así cuestan

Estos son los precios de los boletos para este partido:

Popular norte: ¢4.000

Popular oeste: ¢4.000

Gradería oeste: ¢5.000

Gradería norte: ¢5.000

Gradería este: ¢5.000

Platea oeste: ¢7.000

Platea oeste preferencial: ¢11.000

Platea sur: ¢12.000

Platea este: ¢13.000

Platea este preferencial: ¢16.000

La dirigencia informó además, que todo niño paga su entrada y los tiquetes se pueden conseguir en el sitio boleterialaliga.com.