Deportes

Alajuelense anuncia beneficio para aficionados que quieran asistir al juego contra Cartaginés

El juego entre Alajuelense y Cartaginés será el lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Alajuelense recibirá al Club Sport Cartaginés, en la jornada 17 del torneo de Apertura 2026 y dio a conocer una importante noticia de cara a este trascendental encuentro.

Este lunes, la dirigencia habilitó una preventa de entradas para asociados, que finalizará el martes 10 de noviembre, a las 4 de la tarde.

El juego será el lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

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Cartaginés vs. Alajuelense
El juego entre Alajuelense y Cartaginés será el lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así cuestan

Estos son los precios de los boletos para este partido:

  • Popular norte: ¢4.000
  • Popular oeste: ¢4.000
  • Gradería oeste: ¢5.000
  • Gradería norte: ¢5.000
  • Gradería este: ¢5.000
  • Platea oeste: ¢7.000
  • Platea oeste preferencial: ¢11.000
  • Platea sur: ¢12.000
  • Platea este: ¢13.000
  • Platea este preferencial: ¢16.000

La dirigencia informó además, que todo niño paga su entrada y los tiquetes se pueden conseguir en el sitio boleterialaliga.com.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.