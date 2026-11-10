Ángel Zaldívar tiene una fórmula para no dejarse vencer por las críticas en Alajuelense

Ángel Zaldívar habló de su presente en Alajuelense y dijo que se siente muy fortalecido mentalmente, para hacerle frente a los cuestionamientos por su rendimiento.

En los partidos contra Escorpiones y Sporting FC; el mexicano recibió minutos, gracias a la confianza que ha depositado el técnico Óscar Ramírez en él y en ambos duelos marcó gol.

El delantero dijo estar muy contento y afirmó que siempre ha sentido el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico:

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Ángel Zaldívar, delantero de Alajuelense habló de su presente y cómo repele las críticas. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“La verdad me siento muy contento, siempre me he sentido respaldado desde que llegué, me han abierto las puertas, les pedí el penal, me lo dieron y eso me ha dado confianza, y gracias a Dios pude marcar, pero lo importante es el triunfo del equipo, que nos mantiene en la pelea”, comentó.

Un equilibrio

Para el Ingeniero del Gol, es clave mantener un equilibrio emocional tanto en los momentos en que Óscar Ramírez le da minutos como cuando le toca esperar en la banca, entendiendo que en la cancha a veces las cosas salen bien y otras veces se cometen errores.

“Cuando no te están saliendo las cosas eres el peor, y cuando te están saliendo bien eres el mejor; pero hay que mantener un equilibrio, siempre trabajar, esforzándose por mejorar. Hay cosas por mejorar, pero la actitud y la entrega diaria siempre han estado.

“Ese es el camino, dejarlo todo, el trabajo premia y dentro del campo se ve reflejado. Destaco la confianza del entrenador, los partidos han sido complicados, a lo mejor en unos partidos me tocaba defender más, hay que saber retomar el rol que nos toca”, añadió.

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El sábado, Alajuelense derrotó a Sporting FC por marcador 2-0. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cómo lograr no desenchufarse, ante las circunstancias?

“Cumplir el rol que te toca, de estar apoyando al equipo, porque nunca sabes cuándo te va a tocar y este es un mensaje que le doy a los jóvenes.

“He vivido muchos de estos momentos, cuando estaba en México, con las Chivas me tocaron rachas así y gracias a esas experiencias, el trabajo, estar bien, estar tranquilo de la mente, que no te coma la cabeza y estar con la familia”, dijo.