Amarini Villatoro explota por el cambio de fecha del partido ante Alajuelense y reclama privilegios

Amarini Villatoro fue muy crítico del cambio de fecha del partido de Alajuelense. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, disparó con fuerza este domingo tras el encuentro ante Escorpiones, en el que señaló un detalle que le molestó, pues siente que buscaron favorecer a su próximo rival, Alajuelense.

Amarini Villatoro cuestiona cambio de fecha del partido ante Alajuelense

Al técnico guatemalteco no le pareció que hayan pasado el partido en el Morera Soto del sábado 21 de noviembre al lunes 23 por la fecha 17 del Apertura 2026, para que los erizos tengan dos días más de descanso.

A los manudos les convocaron ocho jugadores a la Selección de Costa Rica, por lo que pidieron el cambio de fecha para que estos puedan tener un poco más de descanso y un par de entrenamientos más.

Amarini se quejó al afirmar que cuando ellos pidieron un cambio por una situación, no los complacieron y los pusieron a jugar.

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Cartaginés también pidió cambios y Amarini reclama igualdad de condiciones

“Recuerdo que cuando fui a jugar a Canadá (por Concacaf) vine cansado, me mandaron a San Carlos y 48 horas después me mandan a la Liga y no me quisieron cambiar el partido, pero yo era un llorón, un quejón, y había que jugar.

“Pero ahora sí cambian un encuentro que estaba para el sábado, para el lunes y es la prioridad la selección. Entiendo, pero a veces como que la vara no es la misma; entonces mejor, como les digo, aceptar lo que se decide en otros lados, a prepararnos, pero solo recuerdo eso, porque yo sí lo tengo presente. Porque aquella vez no fueron tan accesibles ni solidarios.

“Esta vez el cambio lo hicieron ahí, porque sí, por la lista; nosotros también tenemos seleccionados, pero está bien, no vamos a llorar, vamos a adecuarnos, pero solo pedimos que se mida igual. Si hay privilegios, que existan para todos”.

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Amarini aclara que no tiene nada contra Alajuelense

Amarini dejó claro que no tenía nada contra Alajuelense, al que considera un gran rival, pero sí está molesto.

“Ellos vienen jugando bien, tienen un gran equipo, muy buenos jugadores, coincido en que por eso tienen mucha gente en selección, porque son buenos jugadores, hay un respeto hacia el rival y su cuerpo técnico, que tienen mucha capacidad.

“Es algo que quiero aclarar, porque no es nada contra ellos, lo que ustedes deben tener claro, al igual que cualquier persona, es que yo sí me pongo la camisola de verdad y voy a defender los intereses de Cartago a morir. Yo me voy a morir con esto y buscar todo lo que sea positivo para Cartaginés, yo no le voy a hacer favores a nadie ni darle prioridad a nada que no sea Cartago, estoy a muerte con el equipo. Yo defiendo mis intereses como ellos defienden los suyos”.