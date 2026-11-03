El partido que podría definir el primer lugar del Apertura 2026 sufrió un inesperado cambio

Alajuelense y Cartaginés cambiaron la fecha del partido de la jornada 17. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Unión Nacional de Clubes de Fútbol (Unafut) confirmó este martes el cambio de fecha de uno de los partidos más importantes del cierre de la primera fase del Apertura 2026, el de Alajuelense y Cartaginés.

El organizador del torneo confirmó a La Teja que fue aprobada la solicitud de cambio que realizaron los clubes y por eso ya se modificó, tanto en el sitio web como en la aplicación oficial del torneo.

La fecha original era el domingo 22 de noviembre por la tarde, en el estadio Morera Soto, en Alajuela, y se acordó trasladarla para el lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m.

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Alajuelense y Cartaginés podrían jugarse el liderato del Apertura 2026

Por la situación de ambos clubes en la tabla, hay una posibilidad alta de que ese encuentro de la fecha 17 pueda ser definitorio en la lucha por la cima, por lo que, además de la rivalidad histórica entre clubes, se juega mucho más.

La Selección de Costa Rica está detrás del cambio de fecha

El motivo del cambio se da para que los equipos puedan ganar un día más de descanso para los jugadores que estén convocados con la Selección de Costa Rica, para el amistoso del 17 de diciembre ante Argentina, en tierra gaucha.

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Con el cambio, los futbolistas podrían integrarse a sus clubes el 19 y tener un poquito más de tiempo de trabajo.