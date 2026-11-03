El gran obstáculo que deberá demoler Alajuelense de cara al cierre del campeonato

El liderato para Alajuelense se alejó luego del empate en la Cueva ante Saprissa, quedando cuarto y con un obstáculo que deberá superar en el caso de que no logre ser puntero a falta de cuatro juegos de la fase regular.

El primer objetivo es clasificar, ya que la Liga aún no logra el boleto a semifinales, y el siguiente es intentar superar a Saprissa, que es tercero, y luego a Cartaginés y a Sporting, que están más arriba, para soñar con la cima.

Macho fue el último entrenador en ser campeón con la Liga sin ser líder del campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Alajuela, el primer puesto puede ser algo crucial, ya que hay un dato muy fuerte que deberán romper en el caso de que no logren adueñarse del primer puesto, ya que son 13 años sin alzar el trofeo de campeón nacional sin acabar la fase regular en la punta.

Fue en el lejano 2013, ante el Herediano en el estadio Rosabal Cordero, cuando los manudos en penales consiguieron la copa 29, tras superar al Team que fue el primer puesto en aquel entonces.

Para el 2020, los rojinegros se dejaron el título contra Heredia luego de ser líderes en la fase regular, y en el 2025 fue la misma receta, pero en esa ocasión el rival de la final fue Saprissa, al que superaron para conquistar el título 31.

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Hace 13 años, había incluso una diferencia, y es que no es el mismo formato de ahora, ya que para 2013 no había gran final, es decir que la Liga superó al Saprissa en semifinales y a Heredia en una serie por el cetro, mientras que ahora el campeonato tiene el añadido de esos dos partidos, por lo que los leones deberían superar una eliminatoria extra para conquistar el Apertura 2026, en caso de no poder cerrar en el primer lugar.

Ante esto, La Teja le consultó a Óscar Ramírez, quien fue el último técnico en ser campeón con los rojinegros sin necesidad de ser punteros, y el entrenador recordó que hace un año, pero por Copa Centroamericana, su equipo logró ser monarca del área cerrando de visitante y sin ser líder ni de su grupo ni tampoco de la tabla general en la edición 2025, por lo que cerró todas las llaves fuera de Alajuela.

13 años tiene Alajuela sin ser campeón nacional luego de no ser líder.

“Dadas las dificultades que tenemos y sabiendo lo que es lidiar con dos torneos, que en ese momento no lo teníamos, hay que saber moverse. Son muy complejos los dos torneos tan seguidos, pero hasta el momento está funcionando. En la Centroamericana pasada fuimos a ganar afuera, entonces creo que el equipo tiene ese espíritu y no lo ha perdido”, respondió el Macho.

Ramírez considera que muchas veces se quiere hacer un entorno negativo alrededor de la institución eriza.

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“La vez pasada, tras el 0-0 en Honduras, muchos hablaban del gol de visita, y a eso me refería, empiezan con majaderías de recalcar, entonces ya nosotros lo sabemos y lo asumimos y pasó, pero ahora puede presentarse igual en la final, pero a eso me refiero yo cuando quieren meter miedo o cositas ahí, no, no, déjenos que a nosotros nos toca resolver”, sentenció el timonel liguista.