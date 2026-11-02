¿Era penal? Acción sobre Ronaldo Cisneros desató debate entre exárbitros nacionales

Ronaldo Cisneros pidió un penal tras un empujón dentro del área cuando iba a rematar solo frente al portero Abraham Madriz. Por eso consultamos a exárbitros para conocer sus opiniones sobre la acción.

En el caso de Henry Bejarano, el exsilbatero central fue claro en decirle a La Teja que para él la jugada se debió señalar como infracción a favor de los leones.

Pablo Camacho fue cuestionado por la jugada que pidió la Liga como penal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un empujón muy claro y por ende él no puede rematar como debe ser, lo desestabiliza y no lo deja rematar, pero para esta gente, si eso no es penal, es increíble; el jugador tiene que caerse entonces,” dijo Bejarano.

En el caso del exjuez central Marvin Amores, la acción no le parece suficiente para que se pitara como falta dentro del área.

“Me parece que no porque no lleva una fuerza excesiva, tal vez cuando sintió la mano atrás se tiró, no lo considero penal”, respondió don Marvin a La Teja.

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Otro que coincidió con la percepción de que no era falta dentro del área a favor de los erizos fue el exárbitro Wálter Quesada.

“Ronaldo Cisneros remata y cae dentro del área, pide penal tras un contacto de Gerald Taylor. El roce no es suficiente para señalar falta”, expresó Quesada.

Cisneros pidió penal en la jugada ante Gerald Taylor. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por su parte, don Édgar Rodríguez fue contundente al decir que era penal a favor de la Liga y además lanzó una fuerte crítica contra la comisión de arbitraje.

Madriz acabó atajando la jugada que Cisneros no pudo definir por pedir penal tras un empujón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Para mí sí es penal, considero que hay muchas circunstancias que valorar, una es la velocidad del jugador, el dominio del balón y cuando va a disparar, con lo mínimo que lo desestabilicen, ya pierde control, visión, equilibrio y todo; para mí es penal y eso lo debió valorar el VAR y el árbitro.

“Sigo pensando que la Federación no acertó con dirigentes de afuera que se hagan cargo del arbitraje, con un dizque especialista del VAR que está unos días aquí y se va para México; yo considero mucha irresponsabilidad, no se comprometen con el arbitraje y aquí hay buen material para que se comprometan con otros que no hicieron nada por el arbitraje de Costa Rica”, agregó el exárbitro nacional.