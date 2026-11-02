Ronaldo Cisneros revela la razón que le dieron para no pitar un penal a favor de Alajuelense

Ronaldo Cisneros salió muy molesto del clásico ante Saprissa, no solo por las oportunidades falladas, sino porque reclamó un penal que dice le cometieron y no se señaló.

“Específicamente en esa jugada, siento el empujón con las dos manos y me desequilibra totalmente para hacer un buen disparo”, explicó Ronaldo sobre la jugada que pidió como pena máxima, pero que acabó en una gran intervención del portero saprissista.

Ronaldo se quejó del arbitraje. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ariete manudo comentó que habló con el silbatero, ya que pidió que se revisara por medio del VAR y al final no pasó a más.

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“El árbitro me dio como razón que contacté la pelota, pero si vemos la repetición, no puedo contactarla bien y lo que sentí en el campo es lo que vieron en la repetición, las dos manos están empujándome, pero bueno, tocará que las personas encargadas analicen y tomen decisiones”, apuntó el atacante.