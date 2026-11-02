Este es el calendario que le queda a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense ocupa actualmente la cuarta posición del torneo a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular.

Los rojinegros visitarán nuevamente el Ricardo Saprissa este miércoles, esta vez para verse las caras ante Escorpiones.

Ramírez aún aspira al liderato. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de jugar ante los belemitas, los manudos reciben a Sporting y seguidamente al Cartaginés, después del parón por la fecha FIFA.

La Liga cerrará la fase regular cuando visite Ciudad Quesada para enfrentarse a San Carlos en la última jornada.

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Alajuelense ocupa el cuarto lugar y tiene 23 unidades, a cuatro de Cartaginés y Sporting, quienes son los líderes del torneo, y a dos de Saprissa; sin embargo, San Carlos está a un punto atrás, por lo que los erizos aún no tienen la clasificación segura.