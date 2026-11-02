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Estos son los partidos que le quedan a Saprissa en su búsqueda por recuperar el liderato

El Monstruo cayó al tercer puesto tras ser líder en la mayoría del torneo

Por Eduardo Rodríguez

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A Saprissa se le esfumó el primer lugar este fin de semana, tras empatar en casa ante Alajuelense y ahora tendrá cuatro fechas para intentar recuperar la punta.

A los morados les queda una dura visita a Santa Bárbara para verse las caras ante un incómodo Herediano que se juega su última oportunidad de revivir en el certamen.

Partido Saprissa Alajuela
Medford y Saprissa dejaron la cima tras empatar con la Liga. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Posteriormente les toca recibir en San Juan de Tibás a Puntarenas y, tras el parón FIFA, visitarán a Pérez Zeledón.

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Los tibaseños cerrarán la fase regular en la Cueva cuando se midan a Inter San Carlos en la última jornada.

Saprissa tiene 25 unidades, a dos de Cartaginés y Sporting, mientras que la Liga, con 23 puntos, le respira en la nuca.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis