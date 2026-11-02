Estos son los partidos que le quedan a Saprissa en su búsqueda por recuperar el liderato

A Saprissa se le esfumó el primer lugar este fin de semana, tras empatar en casa ante Alajuelense y ahora tendrá cuatro fechas para intentar recuperar la punta.

A los morados les queda una dura visita a Santa Bárbara para verse las caras ante un incómodo Herediano que se juega su última oportunidad de revivir en el certamen.

Medford y Saprissa dejaron la cima tras empatar con la Liga. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Posteriormente les toca recibir en San Juan de Tibás a Puntarenas y, tras el parón FIFA, visitarán a Pérez Zeledón.

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Los tibaseños cerrarán la fase regular en la Cueva cuando se midan a Inter San Carlos en la última jornada.

Saprissa tiene 25 unidades, a dos de Cartaginés y Sporting, mientras que la Liga, con 23 puntos, le respira en la nuca.