Alexis Gamboa se sincera sobre el reto de jugar cada tres días y la prioridad del club en dos torneos

Alajuelense hará una pausa en sus compromisos internacionales para seguir en su lucha por meterse en la zona de clasificación y uno de los jugadores que reconoce que el semestre para los leones ha sido retador es el defensor Alexis Gamboa.

El espigado futbolista afirmó que es duro trabajar pensando en la competencia local y en la Copa Centroamericana, pero el equipo sabe lo importante que es dar la pelea para mantenerse a flote en ambos torneos.

“Creo que es durísimo, a nivel físico, jugar cada tres días, a nivel internacional y local, pero estamos trabajando para eso, nos dedicamos a eso. Sabemos que hay cosas, como el cuido personal, que influyen para que podamos lograrlo y el grupo está bien”, afirmó el defensor.

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Alexis Gamboa habló de lo retador que ha sido el semestre para Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Liga Deportiva Alajuelense/Cortesía)

El trabajo

Para Gamboa, la lucha por llegar a las semifinales del Apertura está más presente que nunca y pese a los cambios que ha sufrido el club en el presente campeonato, la constancia les está ayudando a seguir pulseando un espacio entre los primeros puestos.

En este momento, en el Apertura, los leones son cuartos en la tabla, con 22 puntos.

“El trabajo es vital e independientemente del técnico que esté en el banco, pues hemos tenido tres entrenadores, el profe es un viejo conocido y nos conoce.

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“La constancia, el hambre, el trabajo, que nos hemos propuesto y aunque hemos sufrido un poco y no hemos sido contundentes, seguimos trabajando”, comentó.

Alexis también dedicó unos minutos para hablar de la final de la Copa Centroamericana, en la que se medirán contra Cartaginés y buscarán el cuarto cetro del área.

“Va a ser muy bonito para el fútbol nacional, será importante para el país. En Cartago vienen haciendo las cosas muy bien, hay que esforzarse, trabajar con humildad para sacar un resultado positivo”, destacó.