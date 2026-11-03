Alexis Gamboa reveló el as bajo la manga que tiene Alajuelense para ilusionarse con el liderato

Alajuelense ocupa actualmente el cuarto lugar de la tabla y, aunque el liderato tampoco es una misión imposible, hay tres equipos por delante a falta de tan solo cuatro fechas para el cierre de la fase regular.

Los rojinegros juegan este miércoles en el Ricardo Saprissa, pero ahora el contrincante será Escorpiones, con la obligación de ganar para aspirar al primer lugar y, a la vez, asegurar la clasificación.

Alexis todavía sueña con el liderato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pese a dejar dos puntos en la Cueva y quedar en cuarto lugar, el defensor Alexis Gamboa fue claro al explicar el panorama de los rojinegros y la clave con la que los leones aún pueden aspirar a la cima del campeonato nacional.

“Al primer lugar siempre lo aspiramos; los dos equipos que se nos fueron arriba (Cartaginés y Sporting) juegan contra nosotros, entonces ahí ya está en nosotros para acercarnos a lo que queremos”, explicó el defensor.

LEA MÁS: ¿Bryan Ruiz abrió la puerta de la Selección de Costa Rica a Joel Campell? Esto reveló el técnico

Según el jugador de Alajuelense, con ese enfrentamiento ante Cartago y Sporting, que será en el estadio Alejandro Morera Soto, el liderato es una posibilidad latente.

“El liderato está ahí, los números todavía dan, así que esperemos en Dios que lo podamos lograr”, agregó Alexis luego del empate sin goles en la Cueva ante los tibaseños.

Los erizos sacaron un punto de su visita a la Cueva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Gamboa comentó que a lo interno del equipo rojinegro hay mucha autocrítica de cara al cierre del torneo nacional, en el que también debe afrontar la final de la Copa Centroamericana ante el mismo Cartaginés en diciembre.

LEA MÁS: El gran obstáculo que deberá demoler Alajuelense de cara al cierre del campeonato

“Hay mucha autocrítica, sabemos que hay muchas cosas que mejorar, pero en este clásico también sumamos, por lo que no es tan negativo, pero todavía podemos seguir luchando por ese primer lugar, que es lo que queremos, en los que, con partidos tan directos, nos podemos acercar”, mencionó el manudo.