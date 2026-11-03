Deportes

Kenyel Michel apunta alto después de su experiencia en la MLS

Kenyel Michel es uno de los goleadores rojinegros, con seis tantos, en el presente campeonato

Por Yenci Aguilar Arroyo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Kenyel Michel regresó a Costa Rica hace unos meses, luego de su breve paso por Estados Unidos, y aseguró que ha mejorado en varios detalles que podrían abrirle las puertas en un eventual regreso al fútbol norteamericano.

El delantero de Alajuelense, de 22 años está en la LDA a modo de préstamo, luego de que a inicios del 2026 fuera cedido al Minnesota United de la MLS. El joven atacante reconoció que ha crecido en muchos aspectos de la vida y del juego.

“He mejorado en muchas cosas, quizás en las llegadas al área. Siento que en esta nueva etapa he podido marcar más goles, me siento orgulloso de eso, pero debo seguir trabajando.

LEA MÁS: Desde Honduras le mandan un recado que arderá a los aficionados de Saprissa, Herediano y Cartaginés

Partido entre Alajuelense vs Marathón,por cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Kenyel Michel (centro) es uno de los goleadores de Alajuelense, con 6 tantos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Creo que puedo dar más al equipo, ayudarles más a mis compañeros y devolverle la confianza al profe, que me está dando minutos”, destacó uno de los goleadores rojinegros, quien lleva seis tantos.

Para hacer historia

Michel está a las puertas de jugar una nueva final de la Copa Centroamericana, en esta ocasión ante Cartaginés. El jugador limonense acumula en este momento dos títulos regionales (edición 2023 y 2025) y está muy ilusionado por conseguir un nuevo cetro.

“En este momento somos los tricampeones de Centroamérica y estamos a un paso de un nuevo título, no podría decirle si estamos un eslabón más alto que los demás países de la región.

LEA MÁS: Kenyel Michel habla claro tras volver a Alajuelense: “Sé que puedo darle más”

“Me ilusiona mucho una nueva final centroamericana, es algo histórico, por lo que podemos lograr”, añadió.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseFútbol de Costa RicaÓscar RamírezKenyel Michel
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.