Kenyel Michel apunta alto después de su experiencia en la MLS

Kenyel Michel regresó a Costa Rica hace unos meses, luego de su breve paso por Estados Unidos, y aseguró que ha mejorado en varios detalles que podrían abrirle las puertas en un eventual regreso al fútbol norteamericano.

El delantero de Alajuelense, de 22 años está en la LDA a modo de préstamo, luego de que a inicios del 2026 fuera cedido al Minnesota United de la MLS. El joven atacante reconoció que ha crecido en muchos aspectos de la vida y del juego.

“He mejorado en muchas cosas, quizás en las llegadas al área. Siento que en esta nueva etapa he podido marcar más goles, me siento orgulloso de eso, pero debo seguir trabajando.

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Kenyel Michel (centro) es uno de los goleadores de Alajuelense, con 6 tantos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Creo que puedo dar más al equipo, ayudarles más a mis compañeros y devolverle la confianza al profe, que me está dando minutos”, destacó uno de los goleadores rojinegros, quien lleva seis tantos.

Para hacer historia

Michel está a las puertas de jugar una nueva final de la Copa Centroamericana, en esta ocasión ante Cartaginés. El jugador limonense acumula en este momento dos títulos regionales (edición 2023 y 2025) y está muy ilusionado por conseguir un nuevo cetro.

“En este momento somos los tricampeones de Centroamérica y estamos a un paso de un nuevo título, no podría decirle si estamos un eslabón más alto que los demás países de la región.

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“Me ilusiona mucho una nueva final centroamericana, es algo histórico, por lo que podemos lograr”, añadió.