Desde Honduras le mandan un recado que arderá a los aficionados de Saprissa, Herediano y Cartaginés

Alajuelense va por el tetracampeonato de la Copa Centroamericana tras llegar a su quinta final internacional seguida, y esto es motivo de elogios en Honduras.

Pese a que la final será tica, ya que es ante Cartaginés, el creador de contenido hondureño Cristian Noe Hernández, quien cuenta con casi 70 mil seguidores en TikTok, le dijo una cruda verdad a los máximos rivales históricos de la Liga sobre la Copa Centroamericana.

La Liga va por el Tetracampeonato de Centroamérica. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

“Alajuelense es quien sostiene el fútbol tico a nivel clubes, no es Cartaginés, ni Herediano, ni Saprissa; el único que ha podido dominar Centroamérica es la Liga y los números están ahí”, dijo.

El hondureño le dejó un recadito a los restantes clubes diciendo que no se cuelguen de los logros de Alajuela.

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“Se clasificó a su quinta final seguida y, a raíz de esta clasificación, he visto a muchos aficionados de otros clubes que los ticos dominan Centroamérica. No se quieran colgar de los logros de Alajuelense; la Liga es quien domina Centroamérica en los últimos años. Está bien que Cartago se clasificara a la final, pero ¿dónde estaban en las últimas ediciones? Herediano lleva dos eliminaciones seguidas en fase de grupos y Saprissa no ha vuelto a clasificar ni a una semifinal”, sentenció el catracho.