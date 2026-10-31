Anthony Hernández hizo algo que picó a los morados horas antes del clásico, ¿qué fue?

Anthony Hernández tiró picante a unas horas del clásico entre Saprissa y Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Apenas unas horas antes del clásico de este domingo entre Saprissa y Alajuelense en Tibás, uno de los jugadores manudos, Anthony Hernández, picó un toque el ambiente con un sutil recordatorio.

En sus historias de la red social Instagram, el erizo publicó una foto en la que sale celebrando un gol en la Cueva, sin frases, texto ni nada más, solo la imagen que recordó el clásico en el que anotó hace un año.

El tanto se dio el 30 de agosto del 2025, un encuentro en el que los rojinegros triunfaron 1-0 en Tibás con gol de “Pikachu” Hernández.

LEA MÁS: Giancarlo González tiene claro cuál será el reto de Alajuelense contra Cartaginés

Anthony Hernández recordó el gol que anotó en Tibás hace un año. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Aquel juego además fue muy celebrado, porque fue en el que el León se quitó una larga racha de no poder ganar en la casa de su archirrival y fue parte del camino hacia el título 31 en el Apertura 2025.

Hernández buscará este domingo que el momento no se quede solo en recuerdo, sino poder repetir aquella situación en el duelo que será a las 4 p.m y en el que podría estar el primer lugar de por medio.

LEA MÁS: Óscar Ramírez tiene un antecedente que llama la atención antes del clásico contra Saprissa