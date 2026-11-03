¿Bryan Ruiz abrió la puerta de la Selección de Costa Rica a Joel Campell? Esto reveló el técnico

Bryan Ruiz explicó cuál será su línea para convocar futbolistas a la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Bryan Ruiz está trabajando de cabeza desde hace varios días como técnico de la Selección de Costa Rica, analizando y viendo los perfiles de jugadores que necesita para la Tricolor en lo que será su gestión.

Este miércoles, el seleccionador nacional atendió una entrevista con Teletica Radio y en ella le consultaron si tiene en consideración a futbolistas como Joel Campbell, Alonso Martínez y Ariel Lassiter para un regreso al plantel.

En su explicación, el DT afirmó que no le cierra la puerta a nadie, que considera a todos, pero que priorizará a los jugadores que se adapten más pronto a su idea.

“Sí, sí, si ustedes se han dado cuenta, hemos visto diferentes partidos, hemos estado en estadios viéndolos, analizando todas las posibilidades que se pueden dar para ver qué es lo que se adapta mejor a nuestra idea de juego”.

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Bryan Ruiz explicó qué les pedirá a los jugadores de la Selección

“El jugador debe entender una cosa, la Selección no tiene que adaptarse a él, sino que cada jugador que venga se adapte a la Selección y su idea de juego”, destacó.

Ruiz dejó muy claro el estilo y pedido que hará a cada jugador, una base de una idea que será lo que le dé prioridades sobre el resto.

“Nosotros vamos mucho al trabajo en equipo, de combinaciones cerca, de presión tras pérdida, hacer bloque, medio profundo, lo que sea, que sea todo el equipo defendiendo y atacando, cada quien en sus funciones que iremos aplicando”, dijo.

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Bryan Ruiz no le cierra la puerta a los jugadores de calidad

Bryan dejó claro que la puerta para nadie está cerrada y que, si no convoca a alguien para los amistosos de noviembre ante Ecuador y Argentina, no significa que ya no será tomado en cuenta.

“Todos tienen posibilidades, nosotros analizaremos si ellos se adaptan a lo que la Selección va a jugar, porque puede ser que algún jugador ande bien, pero no se adapte a la idea y no es que no será tomado en cuenta, pero en estos partidos principalmente queremos los jugadores que se adapten a la idea.

“Luego entonces hablaremos a futuro para ver si se adaptan a lo que queremos. Los jugadores de calidad siempre será importante tenerlos en cuenta”, comentó.

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