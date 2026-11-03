Patrick Sequeira da noticia que llenará de tranquilidad a Bryan Ruiz y a Costa Rica

Patrick Sequeira recupera poco a poco su mejor forma en Portugal. (Instagram: Patrick Sequeira/Instagram: Patrick Sequeira)

Tras meses complicados y semanas lejos de la acción, el arquero costarricense Patrick Sequeira finalmente está viendo la luz y suma minutos con el Casa Pía de Portugal, de la mano de buenas actuaciones.

El arquero costarricense estuvo relegado a la suplencia durante las primeras ocho fechas del torneo luso, dos meses en los que no jugó un minuto, los cuales incluso lo relegaron a la suplencia con la Selección de Costa Rica.

Tras tener paciencia y esperar su chance, el meta nacional lleva tres partidos al hilo, dos de liga y uno de copa, en los que ha mostrado grandes actuaciones.

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Lo hecho por el arquero incluso tuvo reconocimiento internacional, luego de que este lunes el prestigioso sitio web Sofascore lo ubicó entre los diez latinoamericanos de la jornada por su buena calificación, según el propio sitio.

Es la segunda semana al hilo que lo hace, dado que en el juego de la fecha nueve ante el Estrela Amadora fue nombrado el jugador del partido por la liga lusa, que lo incluyó en su once ideal, con lo que parece retomar su buen nivel.

La oportunidad le llega a Patrick justo a tiempo, antes de los amistosos que la Tricolor enfrentará a Ecuador y Argentina, el 13 y el 17 de noviembre en suelo sudamericano.

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Bryan Ruiz, técnico de la Sele, había afirmado hace unos días que el arquero debía trabajar fuerte y no rendirse para demostrar que tiene lo necesario para seguir luchando por un puesto en Europa.