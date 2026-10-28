Lo que dijo Bryan Ruiz que deja muy mal parados al Bocha Batista, a Miguel Herrera y a Luis Fernando Suárez

Bryan Ruiz fue claro que los microciclos son un invento que no se hace en ninguna parte. (JOHN DURAN/John Durán)

Desde su presentación como técnico de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz entró marcando la cancha con diferencias en su discurso y metódo de trabajo respecto a lo que nos venían vendiendo hace años.

Uno de los puntos en los que fue muy claro es que él no hará los famosos microciclos de trabajo, esas convocatorias solo para hacer entrenamientos y justificar el trabajo de los entrenadores.

Desde la época de entrenadores como el colombiano Luis Fernando Suárez, el mexicano Miguel Herrera o los argentinos Gustavo Alfaro y Fernando “Bocha” Batista, los microciclos se vendieron como algo normal.

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Sin embargo, Ruiz declinará de esas técnicas de trabajo y explicó muy bien el por qué.

“Es muy posible que durante mi estancia en la Selección no vaya a haber microciclos. ¿Por qué? ¿Qué selección en el mundo trabaja con microciclos? No conozco una, no es algo que se utilice a nivel mundial.

“El jugador de selección tiene que acostumbrarse a que tiene una semana, tres, cuatro o cinco días de trabajo para hacer lo que se necesita. Los que vengan tienen que acoplarse lo más rápido posible a nuestra idea”, comentó.

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Fernando Batista fue uno de los técnicos que vendió la idea de los microciclos en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Bryan la idea de los microciclos sirve hasta para de alguna manera “abaratar” la Selección y llevar a jugadores que realmente no tienen el nivel ni méritos para vestir la camiseta de la Tricolor.

“Yo no voy a hacer microciclos teniendo 150 jugadores en una selección que, sin irrespetar a nadie, posiblemente no se lo merecen. El jugador tiene que entender que estar en la Selección Nacional es el honor más grande que puede tener.

“El que venga aquí será porque se lo ganó. No porque hizo uno o dos partidos buenos, sino porque ha demostrado rendimiento durante un periodo largo”.

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