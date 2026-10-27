Bryan Ruiz reveló que su abuelo lucha contra una dura enfermedad y contó cómo vive esta situación

Bryan Ruiz vivió este martes un momento especial al ser presentado como nuevo director técnico de la Selección Nacional, pero durante la conferencia de prensa también compartió una situación familiar que le toca el corazón.

El exfutbolista reveló que su abuelo, Rubén González Morales, conocido como don Rubén, padece Alzheimer, una enfermedad que afecta su memoria y que le impide comprender plenamente el nuevo paso que dio su nieto.

“Mi abuelo tiene Alzheimer. Está bien, tiene un Alzheimer que, por dicha, no ha avanzado muchísimo, pero no sabe lo que está pasando en estos momentos”, explicó el excapitán de la Tricolor.

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Bryan Ruiz le cuenta la noticia, pero su abuelo vuelve a preguntarle

El nuevo seleccionador contó que ha intentado compartir con don Rubén la alegría de asumir el cargo, aunque la enfermedad provoca que su abuelo olvide rápidamente la conversación.

“Le he hablado de que yo soy seleccionador nacional. ‘Ah, ¿en serio?’, y a los cinco minutos me lo vuelve a preguntar, o está otra vez como sin saber qué está pasando”, relató.

Ruiz aclaró que, más allá de los problemas de memoria, su familiar se encuentra en buenas condiciones físicas.

“Él está bien, de salud está bastante bien, pero sí tiene esa situación”, manifestó.

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El exjugador reconoció que, debido a esa circunstancia, no sabe con certeza cómo está viviendo su abuelo este momento tan importante para la familia.

Don Rubén fue fundamental en su amor por el fútbol

Bryan Ruiz reveló durante su presentación como técnico de la Selección Nacional que su abuelo Rubén González padece Alzheimer. (Captura de pantalla)

Rubén González ocupa un lugar especial en la historia deportiva de Bryan Ruiz, pues fue quien le inculcó desde pequeño el amor por el fútbol.

En 1992, don Rubén fundó junto a sus nietos, entre ellos Bryan y su hermano Yendrick Ruiz, el equipo infantil Los Nietos del Abuelo, en San Felipe de Alajuelita.

Aquel proyecto pasó a llamarse posteriormente Asociación Deportiva San Felipe.

Décadas después, uno de esos niños pasó de vestir la camiseta de la Selección Nacional, a asumir el reto de dirigirla.

¿Qué es el Alzheimer, la enfermedad que padece el abuelo de Bryan Ruiz?

La enfermedad de Alzheimer es una condición neurodegenerativa crónica y progresiva que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y la capacidad de razonamiento.

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA), es la causa más frecuente de demencia y representa entre el 60% y el 80% de los casos.

Con el paso del tiempo, esta enfermedad puede dificultar que una persona recuerde conversaciones recientes, reconozca situaciones cotidianas o realice actividades que antes hacía sin ayuda.