Bryan Ruiz fue contundente al hablar sobre si hay restricciones de edad en la Selección

Muchos se preguntan si con la llegada de Bryan Ruiz a la dirección técnica de Costa Rica habrá restricciones en el tema de edad con los jugadores, y ante esto, el nuevo timonel dejó clara su postura.

“De momento no hay restricción, creo que es importante y con Ronald lo hemos hablado, trabajar de la mano; yo estuve fuera dos semanas del país y poco me he podido reunir, hay que hablar de diversos temas y ver mi idea y la suya de qué hacer con la Selección”, explicó Ruiz.

Ruiz habló del cambio generacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Ante esto, el excapitán patrio dejó claro que va a poner su idea sobre la mesa al respecto de los jugadores y sus edades.

“Estamos claros de que necesitamos un cambio generacional, pero, paulatinamente; yo necesito una combinación entre jugadores de experiencia y jugadores con edad intermedia que tengan ya su participación en selección y jugadores con sus primeras armas; vamos a tratar de hacer el mejor balance posible”, señaló Bryan.

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Para el exliguista, la importancia de los jugadores experimentados es muy importante en este nuevo proceso de cambio generacional.

“No sé si jugadores de 38 años de edad vayan a llegar a un mundial, pero en estos momentos nos pueden ayudar muchísimo para que los jugadores más jóvenes entiendan a la Selección; eso nadie mejor que los jugadores de experiencia lo puede dar, pero es importante que esos de experiencia entiendan ese rol, pero de seguro los que llame lo van a entender”, añadió el exmundialista.